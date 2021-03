Gesamtweltcup für Vlhová, aber Liensberger "klaut" Slalomkugel

Petra Vlhová feiert erstmals in ihrer Karriere den Gewinn des Gesamtweltcups. Die Slowakin wurde beim Slalom in Lenzerheide Sechste und baute ihren Vorsprung vor dem letzten Saisonrennen, dem Riesenslalom am Sonntag (21.03.2020), auf uneinholbare 136 Punkte vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami aus.

Doch in die Freude mischte sich auch Bitternis: Denn ihren Titel im Slalomweltcup konnte sie nicht verteidigen. Vlhová musste Katharina Liensberger vorbeiziehen lassen - die Österreicherin sicherte sich durch einen Sieg im Lenzerheide die kleine Kristallkugel.

Dreikampf um die Slalomkugel

612 Punkte Vlhová, 590 Punkte Liensberger, 575 Punkte Mikaela Shiffrin aus den USA - so die Ausgangssituation in der Slalomwertung vor dem neunten und letzten Saisonrennen in dieser Disziplin. Drei Frauen kämpften noch um die Disziplinenwertung.

Ausgerechnet die vermeintliche Topfavoritin Vlhová zeigte Nerven. Die Slowakin mit einem ungewohnt unsauberen ersten Lauf - und prompt mit deutlichem Rückstand von 1,84 Sekunden auf die schon zur Halbzeit führende Liensberger.

Die Österreicherin mit einem famosen Durchgang, auch Shiffrin hatte zur Halbzeit als Dritte schon neun Zehntel Rückstand.