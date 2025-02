Para Alpin-WM Monoskifahrerin Forster holt Silber im Riesenslalom Stand: 08.02.2025 15:38 Uhr

Nach der Absage der Speedwettbewerbe wurden bei der Para Alpin-WM in Maribor am Samstag (08.02.2025) endlich die ersten Medaillen vergeben. Auch das deutsche Team durfte jubeln. Anna Lena Forster fuhr in der sitzenden Klasse zu Silber.

Monoskifahrerin Anna Lena Forster hat bei den Para Alpin-Weltmeisterschaften in Slowenien Silber im Riesenslalom gewonnen. Die vierfache Paralympicssiegerin verpasste dabei ihren zehnten WM-Titel um 1,74 Sekunden. Nach zwei Läufen war nur die Japanerin Momoka Muraoka schneller. Forster schob sich dabei im Finale noch um eine Position nach vorne. Bronze ging an Liu Sitong aus China.

"Es war echt ein cooles Rennen, hat richtig Spaß gemacht" , sagte die 29 Jahre alte Athletin vom BRSV Radolfzell: "Im ersten Durchgang habe ich etwas zu viel liegen lassen. In den zweiten bin ich mit so viel Aggression reingefahren, das war richtig gut." Es mache "Spaß, wenn man so enge Battles hat. Das pusht ganz anders."

In der stehenden Klasse verpasste Anna-Maria Rieder Bronze um weniger als eine halbe Sekunde. Die 24-Jährige wurde Vierte. Gold ging nach Schweden. Ebba Aarsjoe setzte sich vor Zhang Mengqiu (China) und Audrey Crowley (USA) durch.

Noch drei Rennen in Maribor

Am Sonntag sind dann die Männer mit den Riesenslaloms an der Reihe. Den Abschluss der Wettkampftage in Slowenien bilden die Slaloms am Montag (Männer) und Dienstag (Frauen). Auch da rechnen sich Forster und Co. weitere Medaillenchancen aus. Dort solle nun aber "die Goldmedaille rausschauen, auf jeden Fall" , so Forster.

Eigentlich sollte in Maribor schon seit Anfang der Woche um Medaillen gekämpft werden. Wegen Schneemangels und der hohen Temperaturen wurden die Disziplinen Abfahrt und Super-G sowie die Kombination gestrichen. Das hatte heftige Kritik der Athletinnen und Athleten hervorgebracht.