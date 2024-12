Riesenslalom in Semmering Brignone feiert zweiten Saisonsieg Stand: 28.12.2024 14:09 Uhr

Federica Brignone hat beim Riesenslalom in Semmering ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Italienerin gewann vor der Schwedin Sara Hector und Alice Robinson aus Neuseeland. Lena Dürr sammelte als einzige Deutsche Weltcuppunkte.

Brignone bezwang den Zauberberg in 2:03,14 Minuten und brachte ihren Vorsprung aus dem ersten Lauf im Finale über die Ziellinie. Damit stand sie nach ihrem Sieg in Sölden zum zweiten Mal in diesem Winter ganz oben auf dem Podest.

Am nähesten dran war Sara Hector. Die Schwedin fuhr im zweiten Lauf von Platz drei auf zwei vor, musste sich am Ende aber mit fast sechs Zehntelsekunden geschlagen geben (+0,57 Sekunden). Dritte wurde die Neuseeländerin Alice Robinson, die sich um drei Plätze verbessern konnte (+0,90 Sekunden).

Behrami patzt und verpasst Podium

Lara Gut-Behrami war als Zweite ins Finale gegangen, leistete sich aber im Mittelteil einen Fehler, als sie mit einer Hand am Tor hängen blieb. Plötzlich stand sie auf der Piste quer, den Rückstand konnte die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters, die auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gewinnen konnte, nicht mehr aufholen. Sie fiel auf Rang neun zurück (+1,26 Sekunden).

Dürr holt im zweiten Durchgang auf

Lena Dürr wollte nach ihrem Ausscheiden im Riesenslalom in Killington Wiedergutmachung betreiben und das gelang. Im ersten Durchgang qualifizierte sie sich als 28. knapp für den zweiten Lauf. In diesem startete sie dementsprechend früh und nutzte die zu diesem Zeitpunkt noch kaum befahrene Piste zu ihren Gunsten. Dürr beendete sie das Rennen in 2:06,31 Minuten und wurde 22.

Im zweiten Lauf habe es "deutlich mehr Spaß gemacht", befand die Athletin vom SV Germering im ZDF-Interview, die insgesamt sechs Plätze gutmachen konnte. Die Piste sei "in einem sehr guten Zustand", freute sich Dürr, die sich zufrieden mit ihrer Platzierung zeigte: "Wenn es dann um die 20 wird, ist das völlig in Ordnung." Am Sonntag startet Dürr in ihrer Paradedisziplin, im Slalom.

Aicher scheidet wieder aus

Emma Aicher war neben Dürr die zweite DSV-Fahrerin im Finale. Doch die 21-Jährige schied nach der zweiten Zwischenzeit aus. Zum vierten Mal in dieser Saison konnte sie das Rennen nicht beenden. Gar nicht erst im zweiten Lauf waren Jana Fritz (38./+3,16 Sekunden) und Fabiana Dorigo (44./+3,28 Sekunden).