Vier Mal gut runterkommen lautet die Devise auch bei den Skeleton-Fahrerinnen in der Eisrinne von Altenberg. In der Endabrechnung hat Tina Hermann in 3:54,52 Minuten das Vorhaben bei der Weltmeisterschaft am besten umgesetzt und sich mit einem fantastischen vierten Lauf noch die Goldmedaille gesichert. Die 27-Jährige aus Königssee hatte Nerven wie Drahtseile, fuhr in 57,77 Sekunden Bahnrekord und schnappte der Schweizerin Marina Gilardoni den Titel förmlich vor der Nase weg. " Wir haben auf gute Bedingungen gehofft. Es war aber so viel Rückstand, ich habe nicht gedacht, dass ich das noch schaffen kann. Marina war so konstant, ist so sauber gefahren. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Deshalb diese Emotionen. Das musste alles raus. Es war der Wahnsinn ", konnte Hermann ihr Glück kaum fassen.

Gilardoni enttäuscht - Lölling verschenkt Bronze

Nach drei Läufen sah Gilardoni mit einem Vorsprung von 0,66 Sekunden Vorsprung auf Hermann wie die sichere Siegerin aus. Schließlich musste sich die 32 Jahre alte Eidgenossin (+ 0,22 Sekunden) mit Platz zwei zufrieden geben. Dritte wurde die Österreicherin Janine Flock (+ 1,21 Sekunden).



Hoffnungen auf einen Podestplatz keimte noch bei Jacqueline Lölling (+ 1,39), die mit Platz vier nach Durchgang drei in Lauerstellung lag. Allerdings war der Abstand zu den vorderen Plätzen zu groß, sodass es schließlich für die 25 Jahre alte Athletin von der RSG Hochsauerland bei Rang vier blieb. Dementsprechend fiel ihr Fazit aus: " Das Omega hat mir vier Mal das Genick gebrochen. Ich bin nicht in den Wettkampf reingekommen, mir sind auf der Heimbahn zu viele Fehler passiert. Da habe ich Bronze verschenkt, das ist ärgerlich. "

