Skeleton Skeletoni Grotheer rast nach Aufholjagd auf das Podest

Mit einem Traumlauf im zweiten Durchgang ist der deutsche Skeleton-Pilot Christopher Grotheer doch noch auf das Siegerpodest gerast. Schneller war nur ein Brite.

Was für eine grandiose Aufholjagd: Christopher Grotheer ist beim Weltcup in Lake Placid am Freitag (16.12.2022) vom fünften Platz zur Halbzeit noch auf den zweiten Platz gefahren. Schneller als der Olympiasieger war nur der Brite Matt Weston, der schon nach dem ersten Lauf in Führung gelegen hatte. Auf den dritten Platz schaffte es Seunggi Jung aus Südkorea.

Spannender Kampf um den Sieg

Grotheer hatte nach einem durchwachsenen ersten Lauf 0,45 Sekunden Rückstand auf Weston, ließ sich davon aber nicht beirren und zauberte im zweiten Durchgang die schnellste Zeit in den Eiskanal. Damit schob er sich noch auf das Podest. Um ein Haar hätte es sogar zum Sieg gereicht. Westons Vorsprung schmolz unaufhörlich, am Ende waren es noch 0,13 Sekunden, die der Brite rettete. Für Grotheer war es der zweite Platz auf dem Podium in dieser Saison. In Park City hatte er gewonnen.

Video Skeleton Der komplette 2. Lauf der Männer in Lake Placid Skeleton aus Lake Placid: Der zweite Lauf der Männer in voller Länge im Video.

Auch Axel Jungk machte einen Platz gut. Der Sachse beendete das Rennen als Fünfter. Der Königsseer Felix Keisinger hatte als Neunter nach dem ersten Durchgang schon zu viel Rückstand, um noch ernsthaft in den Kampf um das Podest einzugreifen. Trotz einer Top-Startzeit von 4,79 Sekunden ging es für Keisinger, der in der Bahn immer mal wieder Probleme hat, im Klassement nur noch einen Platz nach vorn.

Frauen-Entscheidung im Livestream

Im Anschluss an die Männer stürzen sich die Frauen ab 20.30 Uhr in den Eiskanal.

