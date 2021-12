Skeleton - Hermann mit Bahnrekord zum Sieg in Altenberg

Altenberg, wo sonst?! Nach einem verhaltenen Start haben die deutschen Skeleton-Frauen beim Heim-Weltcup den ersten Saisonsieg eingefahren. Tina Herrmann vom Königssee gewann auf der anspruchsvollen Bahn in Sachsen mit Bahnrekord (57,72 Sekunden). Sie siegte vor Alina Tararychenkova aus Russland und der Österreicherin Janine Flock.

"Es war ein enger Wettkampf" , sagte Hermann nach ihrem Premierensieg "In Igls war ich echt Grütze" , blickte sie zurück und wirkte trotz des Erfolgs im Sportschau-Interview sehr verhalten. "Es war echt grenzwertig bei mir. Ich war mit dem Material eine Nummer zu arg unterwegs und hatte Haltprobleme" , sagte die 29-Jährige, die in Altenberg schon zwei Mal Weltmeisterin geworden ist.

Hermann führte schon nach dem ersten Durchgang und ließ sich nicht mehr vom Thron verdrängen. Nach 57,84 Sekunden im ersten Lauf war sie im Finale in 57,72 Sekunden so schnell, wie keine Pilotin jemals zuvor auf dieser Bahn.

Neise fällt vom zweiten auf den vierten Platz zurück

Zur Halbzeit roch es noch nach einem deutschen Doppelsieg. Hannah Neise vom BRC Winterberg lag auf dem zweiten Platz, musste sich am Ende aber mit Platz vier begnügen. "Ich war ein Stück besser als letzte Woche. Mein Ziel war die Top-8 - das habe ich geschafft, aber natürlich wäre ich gern auf dem Podest gewesen" , sagte Neise in der Sportschau.

Lölling nach Startproblemen chancenlos

Die Winterbergerin Jacqueline Lölling - WM-Silbermedaillen-Gewinnern in Altenberg - hatte erneut große Probleme am Start und war im ersten Durchgang mit 5,99 Sekunden eine der langsamsten am Start. Auf der Bahn tadellos, ging es zumindest noch auf den achten Platz vor. Im zweiten Durchgang startete sie einen Tick schneller, für einen Platz auf dem Podium reichte es famose Fahrt aber dennoch nicht. Lölling wurde am Ende Neunte und verpasste damit auch eine Teil-Quali für Olympia.

Jacqueline Lölling