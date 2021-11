Gemische Gefühle im deutschen Team

Axel Jungk bestätigte seinen guten Eindruck vom ersten Weltcup-Wochenende. Nach dem vierten Platz vergangene Woche wurde der 30-Jährige am Freitag Fünfter. Für Alexander Gassner schaffte es nach Rang acht zum Auftakt nicht in den zweiten Durchgang und landete nur auf dem 21. Platz.

Für die Skeletonis geht es am nächsten Wochenende mit dem Weltcup in Altenberg weiter. Aufgrund der Corona-Pandemie sind vor Ort keine Zuschauer erlaubt. Das Männer-Rennen findet am Freitag (03.12.2021) um 14.30 Uhr statt.

Eine deutsche Frau gerade so in den Top Ten

Bei den Frauen setzte sich Elena Nikitina aus Russland vor der Niederländerin Kimberley Bos durch. Die Italienierin Valentina Margaglio komplettierte das Podest.

Die deutschen Frauen spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Junioren-Weltmeisterin Hannah Neise kam mit mehr als einer Sekunde Rückstand als Zehnte ins Ziel. Weltmeisterin Tina Hermann landete auf Rang 12.

sho | Stand: 26.11.2021, 16:56