Riesenslalom Meillard schockt Odermatt beim Nacht-Spektakel in Schladming Stand: 28.01.2025 18:35 Uhr

Ein ungewohnter Klassenunterschied: Loic Meillard führt im ersten Durchgang beim Riesenslalom von Schladming und hat seinen Landsmann Marco Odermatt weit distanziert. Der Dominator braucht eine Riesen-Attacke im zweiten Lauf.

Meillard war mit Startnummer 5 direkt auf die 1 gefahren, die Konkurrenz biss sich die Zähne am gefühlvollen Lauf des 28-Jährigen aus. Die starken Norweger Alexander Steen Olsen (0,11 Sekunden Rückstand) und Henrik Kristoffersen (+0,24 s) lauern allerdings im zweiten Durchgang direkt hinter dem Schweizer.

Wiederum überraschend weit weg ist Marco Odermatt vom Podest. Der Riesenslalom-Gesamtsieger der letzten drei Jahre liegt mit neun Zehnteln Rückstand auf Platz zwölf und muss im zweiten Durchgang (ab 20.15 Uhr im Livestream) voll ins Risiko gehen.

Luitz als einziger Deutscher dabei

Einziger deutscher Starter im zweiten Durchgang ist Stefan Luitz. Der 32-Jährige, der nicht im DSV-Kader steht und stattdessen im Global Racing Team trainiert, kam mit 1,76 Sekunden Rückstand als 25. über die Ziellinie. Die anderen deutschen Fahrer kamen auf der seifigen Strecke nicht zurecht. Fabian Stockinger schied nach der ersten Zwischenzeit aus, Anton Tremmel und Fabian Gratz fuhren der Musik mit über zwei Sekunden deutlich hinterher und schieden aus.

Nightrace kommt feucht und diesig daher

Regen, Nebel und milde Temperaturen machten das Traditionsrennen unter Flutlicht noch einmal zusätzlich anspruchsvoll. Die Organisatoren bekamen die Strecke zu Beginn in einen guten Zustand, die Piste wies jedoch schon nach den ersten zehn Läufern starke Rillen auf. Mit nicht einmal 50 Sekunden war der Kurs zudem deutlich kürzer als bei anderen Riesenslalom-Rennen und verzieh keine Fehler. Der Start war nach unten verlegt worden war, um dem womöglich weiter oben einsetzenden Schnee zu entgehen.

Marco Odermatt beim Riesenslalom in Schladming

Vor Schladming: Odermatt in Topform

Marco Odermatt war in diesem Winter bislang der tonangebende Riesentor-Dauerbrenner - wenn auch nicht ganz so souverän wie im Vorjahr. In der Saison 2023/24 gewann er der letzte drei Jahre alle Riesenslalom-Rennen bis auf den Abschluss in Saalbach-Hinterglemm. In dieser Saison siegte Odermatt zuletzt dreimal in Folge: Im Dezember in Val d'Isere, Alta Badia und im Januar beim Heimrennen in Adelboden.