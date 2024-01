Rodel-WM in Altenberg Rocken die deutschen Rodler wieder die große WM-Bühne? Stand: 22.01.2024 11:49 Uhr

Rodel-Weltmeisterschaften sind seit Jahrzehnten auch deutsche Festspiele: Bei der WM im Vorjahr gingen acht von neun Titeln nach Deutschland. Ganz so einfach dürfte es am Wochenende in Altenberg nicht werden.

Die Erwartungshaltung ist groß. Schließlich macht Erfolg hungrig. Kein Wunder also, dass die deutschen Rodel-Fans am Wochenende auf den nächsten WM-Goldregen hoffen. Im sächsischen Altenberg werden vom 26. - 28.01.2024 die neuen Weltmeister gekürt, die Deutschen stehen natürlich in allen Disziplinen als Mit-Favoriten am Start - unschlagbar sind die Schützlinge von Erfolgstrainer Norbert Loch aber nicht mehr.

In dem Wettkampf, in dem Sekunden-Bruchteile entscheiden, ist vor allem Österreich den deutschen Flitzern auf die Pelle gerückt. Die Doppelsitzer Thomas Steu/Wolfgang Kindl führen in der Weltcup-Gesamtwertung, im Frauen-Einzel macht Madeleine Egle mächtig Druck auf die Führende Julia Taubitz.

Langenhan ist der Gejagte

Deutschlands größer Trumpf vor der WM ist Max Langenhan, der aber nach zehn Siegen in Serie ausgerechnet bei der WM-Generalprobe in Innsbruck-Igls gegen Lokalmatador Jonas Müller den Kürzeren zog. Für den 24-Jährigen war es der erste Rückschlag, der ihn so richtig wurmte. "Ich bin super unzufrieden. Ich habe einfach ein superschlechtes Rennen geliefert. Das enttäuscht" , sagte Langenhan vor zwei Wochen.

Auf der tückischen Bahn in Sachsen zählt für den Thüringer nur Gold. Dabei beeindruckt sein steiler Aufstieg. Bei der WM vor einem Jahr in Oberhof fuhr Langenhan zu Silber - und damals zu seinem besten Karriere-Ergebnis. Die Entscheidung bei den Männern war die einzige, in der Deutschland keine Goldmedaille gewann. Dieser "Schönheitsfehler" störte Langenhan vor zwölf Monaten nicht: "Ich bin Vize-Weltmeister, Silber ist heute Gold wert, ich bin glücklich", kommentierte er damals.

Findet Felix Loch die Erfolgsspur?

Mittlerweile hat sich einiges geändert und Langenhan ist zum Siegfahrer geworden. Diese Erfolgsserie ist gleichbedeutend mit der Wachablösung im deutschen Team. Langenhan hat Felix Loch als Nummer 1 verdrängt. Der dreifache Olympiasieger ist mit sechs Gold- und drei Silbermedaillen der aktuell erfolgreichste Rodler bei Weltmeisterschaften. Loch könnte mit einer weiteren Medaille In der ewigen Bestenliste an Armin Zöggeler vorbeiziehen. Nach den Leistungen der aktuellen Saison wäre eine Medaille aber eine dicke Überraschung.

Nutzt Taubitz ihren Heimvorteil?

Anders sieht das bei Julia Taubitz aus. Sie ist in Altenberg ausgewachsen, kennt die Bahn aus dem Effeff und war auch bei der WM-Generalprobe 2023 im Weltcup in Altenberg die Schnellste.Die größte Konkurrentin kommt aus Österreich und heißt Madeleine Egle, doch der Heimvorteil spielt eindeutig Taubitz in die Karten.

Julia Taubitz lässt sich feiern: Jubelt die Sächsin auch am Sonntag?

Offenes WM-Rennen in Herren-Doppel

Mit dreimal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze bei Weltmeisterschaften führen die dreifachen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt die WM-Rangliste der aktiven Doppelsitzer an. Klare Favoriten sollte man meinen. Pustekuchen! Mit fünf verschiedenen Siegern in fünf Weltcuprennen dieser Saison geht es im Doppel der Herren richtig spannend zur Sache. Neben Wendl/Arlt, die bislang viermal aufs Podest fuhren, wusste vor allem das neu formierte österreichische Doppel Thomas Steu/Wolfgang Kindl zu überzeugen.

Degenhardt/Rosenthal wollen Titel verteidigen

Im Frauen-Doppel stehen die Chancen auf Gold noch einen Tick besser. Die Titelverteidigerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben sich mit drei Siegen in den letzten drei Weltcuprennen in Stellung gebracht.

Zeitplan

Freitag, 26.01.2024

13:00 Uhr: Sprint Doppelsitzer Herren

13:55 Uhr: Sprint Damen

14:45 Uhr: Sprint Herren

15:40 Uhr: Sprint Doppelsitzer Damen

Samstag, 27.01.2024

08:50 Uhr: Doppelsitzer Damen 1. Lauf

09:55 Uhr: Doppelsitzer Damen 2. Lauf

11:00 Uhr: Einsitzer Herren 1. Lauf

12:45 Uhr: Einsitzer Herren 2. Lauf

14:00 Uhr: Doppelsitzer Herren 1. Lauf

15:15 Uhr: Doppelsitzer Herren 2. Lauf

Sonntag, 28.01.2024

10:45 Uhr: Einsitzer Damen 1. Lauf

12:20 Uhr: Einsitzer Damen 2. Lauf

14:00 Uhr: Team-Staffel