Rodeln Weltcup in Altenberg Langenhan gewinnt, Loch Dritter Stand: 05.02.2023 12:56 Uhr

Die deutschen Rodler sind auch nach der WM in der Erfolgsspur unterwegs. Beim Weltcup in Altenberg gewann Max Langenhan im Einsitzer. Felix Loch wurde Dritter.

Das deutsche Rodel-Team hat eine Woche nach der WM weiter die schnellsten Kufen am Schlitten. Nach dem Dreifacherfolg der Frauen am Samstag im Einsitzer, legte Max Langenhan am Sonntag den nächsten Sieg beim Weltcup in Altenberg nach. Felix Loch wurde hinter dem Italiener Dominik Fischnaller starker Dritter.

Beim Rodel-Weltcup in Altenberg hatten nach dem ersten Lauf die deutschen Top-Piloten Max Langenhan und Felix Loch in Führung gelegen und auf einen Doppelerfolg hoffen lassen: Langenhan, der bei der WM zuletzt Silber im Einzel und Bronze im Sprint gefeiert hatte, fuhr Startbestzeit und setzte sich an die Spitze der Konkurrenz.

Auch Sprintweltmeister Loch (+0,213 Sek.) war im Altenberger Eiskanal bei besten Eisbedingungen schnell unterwegs und brachte sich hinter dem Teamkollege auf Podestkurs. Bei der WM hatte Loch als Vierter im Einsitzer den Stockerl-Platz noch knapp verpasst. An Position drei setzte sich der WM-Dritte David Gleirscher (+0,226 Sek).

Langenhan setzt sich souverän durch

Gleischner verlor im Finale allerdings zu viel Zeit und musste sich hinter Dominik Fischnaller einreihen. Der Italiener fehlten am Ende nur 0,238 Sekunden auf die Gesamt-Bestzeit von Sieger Langenhan. Auch Loch (+0, 332), dem kein sauberer zweiter Lauf gelang, rückte hinter Fischnaller auf Rang drei.

"I ch bin ganz happy mit dem dritten Platz ", sagte der 33-Jährige. " Die gesamte Mannschaft hat sich heute sehr gut verkauft ", ergänzte Trainer Norbert Loch nach den zwei Podestplätzen. Und den Top15-Ergebnissen von Timon Grancagnolo (12.) und David Nössler(13.).

Für Weltmeister Jonas Müller (AUT), Achtbester nach dem ersten Lauf, lief es nicht ganz so gut. Der Österreicher versteuerte sich im Zweiten und rutschte noch um zwei Plätze ab.