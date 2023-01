Para-WM Drei Medaillen: Forster, Rieder und Rothfuss feiern weiter Stand: 26.01.2023 15:02 Uhr

Die deutschen Para-Sportlerinnnen räumen bei der WM im katalanischen Espot weiter ab. Monoskifahrerin Anna-Lena Forster jubelte bereits über das dritte Gold.

Goldrausch bei Monoskifahrerin Anna-Lena Forster. Die 27-Jährige hat bei den Weltmeisterschaften im katalanischen Espot auch im Riesenslalom triumphiert. Deutschlands Para-Sportlerin des Jahres gewann klar vor der Amerikanerin Laurie Stevens.

Zuvor hatte sich Forster schon die Titel im Super-G und in der Super-Kombination geholt, zudem Silber in der Abfahrt. "I ch freue mich, dass ich auch mal im Riesenslalom Gold geholt habe. Es war ein krasser Lauf ", sagte eine glückliche Forster.

Rieder weiter in der Medaillenspur

Auch Anna-Maria Rieder blieb in der Medaillenspur. Die 22-Jährige gewann in der stehenden Klasse im Riesenslalom Silber, ihre Teamkollegin Andrea Rothfuss holte zudem Bronze für den Deutschen Behindertensportverband (DBS).

Rieder hatte bereits in der Abfahrt triumphiert und war in der Super-Kombination Zweite geworden. Für Rothfuss war es bereits die 30. WM-Medaille ihrer Karriere. " Es war nicht optimal, mir ist die Kraft ein bisschen ausgegangen, aber ich bin doch ganz zufrieden ", sagte Rieder. Rothfuss (33) freute sich über die Medaille " in meiner Paradedisziplin. Das fühlt sich cool an. Es ist ein versöhnliches Ergebnis ."