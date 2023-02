Nordische Ski-WM Nathalie Armbruster - von der Schulbank aufs Podest? Stand: 23.02.2023 20:22 Uhr

Sie ist die Überraschung bei den Nordischen Kombiniererinnen: Die erst 17-Jährige Nathalie Armbruster ist die große Medaillenhoffnung im deutschen Team.

Von Nicole Hornischer

Nathalie Armbruster ist eine junge Frau, die vor einigen Monaten kaum jemand kannte. Doch die Schwarzwälderin hat sich schnell in der Nordischen Kombination einen Namen gemacht - und das mit gerade erst 17 Jahren.

Zum Saisonauftakt in Lillehammer gelang der Gymnasiastin Historisches: Sie schaffte es als erste deutsche Kombiniererin auf das Podium. Weitere Spitzenplätze folgten - lediglich in zwei von neun Rennen kam Armbruster nicht unter die besten drei. Im März 2022 gab sie als 16-Jährige ihr Weltcup-Debüt, nachdem sie kurz zuvor bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Zakopane vier Medaillen gewann.

NoKo "ist so eine schöne Sportart"

Schon früh begeisterte sich die 17-Jährige für den Sport: Mit vier stand Armbruster zum ersten Mal auf Langlaufskiern, mit acht Jahren absolvierte sie ihre ersten Sprüngen von der Schanze - seitdem ist sie vom NoKo-Virus infiziert. "Die Nordische Kombination heißt nicht umsonst Königsdisziplin, es ist so eine schöne Sportart, bei der man zwei Sportarten perfekt beherrschen muss ", sagte die Schwarzwälderin in einem Interview mit Sport1.de.

Aktuell muss sie den Spagat zwischen Schule und Leistungssport schaffen. Doch das Gymnasium in Freudenstadt unterstützt sie und stellt Armbruster für Wettkämpfe frei. Ein Sportinternat kommt für die 17-Jährige nicht in Frage: " Meine Familie bedeutet mir alles. Da nehme ich meine Kraft her. Auf einem Internat hätte ich nicht mehr das stabile Umfeld. Ich liebe mein Zuhause ", verriet sie dem SWR.

Mit WM erfüllt sich "ein großer Traum"

In Planica erfüllt sich nun ein " großer Traum " für die 17-Jährige, wie sie auf Instagram schrieb. Bei der Nordischen Ski-WM ist sie die große Medaillenhoffung und kann Geschichte schreiben: Eine Medaille wäre die erste einer deutschen Kombiniererin bei einer "großen" WM. Eine kleine Ehre wurde Arnbruster schon zuteil. Zusammen mit Vinzenz Geiger trug sie die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier in Planica.

Gold scheint schon vergeben

Silber und Bronze sind für Armbruster drin - Gold scheint schon so gut wie vergeben zu sein: Alles andere als der Weltmeistertitel wäre für die norwegische Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen eine Enttäuschung. Neun Weltcups, neun Siegen, keine Schwächen. Sowohl von der Schanze als auch auf der Lopie ist die 20-jährige Titelverteidigerin das Maß aller der Dinge. Aber bei Weltmeisterschaften ist ja bekanntlich alles möglich.

Deutsche Starterinnen in der Nordischen Kombination

Nathalie Armbruster (SV Skizunft Kniebis)

Maria Gerboth (WSV Schmiedefeld)

Cindy Haasch (WSC Ruhla)

Jenny Nowak (SC Sohland)

Svenja Würth (SV Baiersbronn)

Bei den Titelkämpfen in Planica (21. Februar bis 5. März) kämpfen die Kombiniererinnen zum ersten Mal gleich doppelt um Edelmetall: Neben dem Einzel gibt es die Premiere des Mixed-Wettbewerbs. Neben Armbruster feierte auch Jenny Nowak einen Podestplatz. Die 20-Jährige wurde Zweite beim Heimwelt-Cup in Schonach.