Springen Schwierige Bedingungen bei der Nordischen Kombination, Schmid stark Stand: 25.02.2023 11:08 Uhr

Der Wettkampf auf der Normalschanze, der bei strahlendem Sonnenschein stattfand, musst wegen wechselnder Winde immer wieder unterbrochen werden.

Am besten mit den Bedingungen zurecht kam der Norweger Jarl Magnus Riiber, der auf 103,5 Meter kam, Ryota Yamamoto aus Japan sprang ebenso weit und startet zeitgleich mit Riiber. Julian Schmid flog sogar auf 104 Meter, bekam aber nicht ganz so gute Noten. Am Ende reichte es für Rang drei vor den Österreichern Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz. Schmid geht 25 Sekunden nach Riiber auf die Strecke.

Wie gut ist die Laufform von Riiber?

Normalerweise läuft Seriensieger Riiber bei dieser Ausgangslage unaufhaltsam vornweg. Allerdings kämpfte der Norweger in den Monaten vor der WM mit gesundheitlichen und mentalen Problemen. Wegen einer Parasiteninfektion war lange nicht klar, ob er für die WM tatsächlich in Form sein wird, dazu starben seine Großeltern kürzlich innerhalb weniger Stunden.

Führt nach dem Springen: Jarl Magnus Riiber

Lamparter, Oftebro und Geiger fast schon ohne Chance

Riibers Zwangspause nutzte Johannes Lamparter aus Österreich, der von Sieg zu Sieg lief, doch ausgerechnet bei der WM lief auf der Schanze wenig zusammen. Als einer der Topfavoriten sprang er nur auf 93 Meter und damit auf Rang 17. Auch der hoch gehandelte Jens Lurås Oftebro aus Norwegen kann mit 93 Metern und Platz 12 nicht zufrieden sein.

Zu der großen Gruppe der Verfolger gehört auch der deutsche Medaillenkandidat Vinzenz Geiger. Der Oberstdorfer sprang nur auf 92,5 Meter und reihte sich knapp hinter Eric Frenzel auf Platz 15 ein. Die Gruppe hat etwa 1:30 Minute Rückstand auf die Besten.

Weinbuch: "Es ist noch viel möglich"

"Der Wind hat dem Springen sehr den Stempel aufgedrückt. Man musste einfach Glück haben. Unsere Springer haben einen guten Sprung gemacht, aber keinen sehr gut. Julian Schmid ist unser heißestes Eisen. Es wird ein schweres Rennen, weil die Strecke weich und tief ist" , resümierte Deutschlands Bundestrainer Herrmann Weinbuch. Er sieht auch Manuel Faisst, Geiger und Frenzel nicht chancenlos, "wenn sich Allianzen bilden und eine Keulergruppe zusammen ist, ist nach vorn viel möglich" , glaubt Weinbuch.

DIe Entscheidung fällt im Langlauf über 10 Kilometer ab 15.30 Uhr.