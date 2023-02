Nordische Ski-WM Kombi-Talent Armbruster mit Riesensatz auf Medaillenkurs Stand: 24.02.2023 12:22 Uhr

Wahnsinn! In der Nordischen Kombination greift die erst 17-jährige Nathalie Armbruster bei ihrer ersten WM prompt nach einer Medaille. Nach dem Springen am Freitag (24.02.2023) im slowenischen Planica ist sogar Gold drin, weil Topfavoritin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen Pech mit den Bedingungen hatte. Die Entscheidung fällt ab 14.15 Uhr im Fünf-Kilometer-Lauf.

Die Topfavoritin führt, dominiert aber längst nicht so deutlich wie im Weltcup: Hansen geht nur 20 Sekunden vor Armbruster in das Rennen. Auf dem dritten Platz liegt Haruka Kasai (Japan), die acht Sekunden nach Armbruster und nur zwei Sekunden vor ihrer Zwillingsschwester Yuna starten wird. Als weitere Medaillenkandidatin gilt die Italienerin Annika Sieff, die 30 Sekunden nach der Führenden in die Loipe geht.

Starke 98 Meter von Armbruster

Die Schwarzwälderin Armbruster setzte die norwegische Dauersiegerin Hansen mit einem Supersatz auf 98 Meter unter Druck. Die Norwegerin, die bisher jeden Weltcup für sich entscheiden konnte, saß als Letzte auf dem Bakken. Ausgerechnet bei ihr spielte der Wind nicht mit. Sie musste ewig warten, zudem entschieden sich die Trainer für eine Anlaufverkürzung. Hansen segelte dennoch auf 91 Meter. Das reichte für die Führung nach dem Springen.

Sollte sich Armbruster mit einigen Athletinnen zusammen auf die Jagd machen und Hansen nicht in bester Laufform sein, ist sogar Gold noch in Reichweite. Auf Silberkurs liegt die Gymnasiastin, die nicht im Sportinternat, sondern bei ihren Eltern wohnt, auf jeden Fall.

Würth nach dem Springen starke Sechste

Als zweitbeste Deutsche geht die frühere Spezialspringerin Svenja Würth aus SV Baiersbronn als Sechste (+ 0,32 Sekunden) ins Rennen. Sie lieferte auf der Schanze wie gewohnt ab und ersprang sich mit 94,5 Metern eine gute Ausgangslage. Im Langlauf hat die Umsteigerin aber noch Probleme und könnte den ein oder anderen Platz verlieren.

Das Springen ist ihre Schokoladenseite: Svenja Würth

Gerboth und Nowak auf Top-Ten-Kurs

Als erste Deutsche war Maria Gerboth vom WSV Schmiedefeld über die kleine Schanze in Planica gegangen. Mit 91 Metern gelang der jungen Deutschen ausgerechnet bei der WM einer ihrer besten Sprünge in dieser Saison. "Ich bin sehr froh, dass es so geklappt hat. Es war ein harter Winter, bei dem ich oft auch auf den Deckel bekommen habe", sagte sie im ZDF selbstkritisch. Gerboth geht mit einer Minute Rückstand als Achte auf die Strecke.

15 Sekunden hinter Gerboth startet Jenny Nowak (SC Sohland). Sie segelte auf 90 Meter und dürfte damit nicht ganz zufrieden gewesen sein. "Ich kann es definitiv besser auf der Schanze ", erklärte Nowak im ZDF. Sie versuche im Lauf einen Angriff auf die Top sechs.

Im Weltcup war sie kurz vor der WM zum ersten Mal auf das Podest gelaufen und gehörte damit durchaus zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen. Für Edelmetall braucht Nowak, die eher als gute Springerin gilt, schon extrem schnelle Beine und Top-Material.

Kombi-Frauen kämpfen gegen mächtiges IOC

Nathalie Armbruster kämpft nicht nur um eine Medaille bei der WM, sondern auch um die Zukunft ihrer Sportart und damit gegen das mächtige IOC. "Mir geht das gegen den Strich und ich kämpfe dafür, dass die Kombination bei Olympia 20230 bei Männern und Frauen dabei ist ", sagte die 17-Jährige im Vorfeld der WM.

Das IOC hatte sich im vergangenen Juni gegen die Aufnahme der Frauen-Kombi ins Olympische Programm in Cortina entschieden. Begründung: Zu wenige Nationen, zu wenige unterschiedliche Medaillenkandidaten, zu wenige Zuschauer. Die Entscheidungsträger der Kombinationen haben längst reagiert, tüfteln an neuen Wettbewerben, die die Kombination spannender und attraktiver machen sollen.

Erstmals Mixed-Wettbewerb bei der WM

Der Weltverband FIS hat die Sportart nicht abgeschrieben. Das zeigt auch, dass es erstmals einen Mixed-Wettbewerb bei der Weltmeisterschaft gibt. Das letzte Wort im Punkt Olympia hat in dieser Sache aber das IOC.