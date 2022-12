Nordische Kombination Armbruster und Würth in Ramsau vorn dabei Stand: 17.12.2022 09:22 Uhr

Gleich zwei deutsche Frauen gehen bei der Nordischen Kombination in Ramsau mit Top-Aussichten in den Langlauf: Nathalie Armbruster und Svenja Würth sind nach dem Springen am Samstag (17.12.2022) vorn dabei.



Das erst 16-jährige Supertalent Armbruster liegt nach dem Springen mit einem Satz auf 93 Meter samt guten Haltungsnoten auf Rang drei und startet 38 Sekunden hinter der erneut souveränen Dominatorin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen. Zwischen den beiden geht die starke Italienerin Annika Sief in die Loipe. Das Erste und sportschau.de im Livestream und im Live-Ticker zeigen die Entscheidung im Langlauf ab 13.35 Uhr.

Westvold drei Luken tiefer

Westvold war zwar "nur" bei 91,5 Metern gelandet, sie springt aber aufgrund ihrer großen Überlegenheit drei Luken tiefer ab als die Konkurrenz und bekommt dafür dann mehr Punkte.

"Das Podium wäre definitv möglich, auch wenn ich mit Lisa Hirner und Ida Marie Hagen gute Läuferinnen hinter mir habe" , sagte Armbruster nach ihrem Sprung am Sportschau-Mikrofon. Am Freitag hatte sie es auch schon als Drittplatzierte auf das Treppchen geschafft.

Svenja Würth ganz hervorragend

Einen tollen Sprung hatte mit Startnummer 16 auch die Deutsche Svenja Würth gezeigt. Sie landete bei starken 93,5 Metern und hielt damit sogar lange die Führung. Auch Jenny Nowak schlug sich an der Schanze sehr solide und setzte bei 89,5 Metern auf.

Würth geht 58 Sekunden hinter Westvold Hansen und hinter Lisa Hirmer aus Österreich als Fünfte in den fünf Kilometer langen Langlauf. Nowak folgt als Siebte. Die weiteren Deutschen in Ramsau sind Maria Gerboth (12.), Magdalena Burger (15.) und Sophia Maurus (19.).