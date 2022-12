Nordische Kombination Julian Schmid mit Podiums-Chance in Lillehammer Stand: 03.12.2022 09:54 Uhr

Julian Schmid hat am Samstag (03.12.2022) beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer ein gutes Springen absolviert und geht mit Podiums-Chancen in die Loipe (Live-Ticker bei sportschau.de ab 14.45 Uhr).

Von Christian Hornung

Oftebro knapp vor Yamamoto

Den besten Sprung der 55 Starter absolvierte der Norweger Jens Lurås Oftebro, der bei 99 Metern landete und für seine wunderbare Haltung dreimal eine 19,0 kassierte.

Führt nach dem Springen: Norwegens Jens Luras Oftebro

Die gleiche Weite gelang dem Japaner Ryota Yamamoto, der aber technisch nicht ganz so sauber aussah wie Oftebro. In der Loipe macht das allerdings keinen großen Unterschied - nur drei Sekunden trennen die beiden.

video Wintersport | Nordische Kombination Nordische Kombination der Männer - das Springen Nach den Wettkämpfen in Ruka sind die Männer zu Gast in Lillehammer. Dort geht es zunächst auf die Normalschanze - die komplette Übertragung des Springens.

Julian Schmid wurde mit einem blitzsauberen Sprung auf 97,5 Meter, nachdem er auch dezent jubelnd die Faust ballte, am Ende Sechster und nimmt 35 Sekunden Rückstand auf Oftebro mit.

Faißt in den Top-Ten

Manuel Faißt ist Zehnter und hat beim Langlauf 52 Sekunden im Gepäck. Bei Eric Frenzel geht es von Platz 15 los, er liegt 1:08 Minuten zurück. Vinzenz Geiger wurde 18. (+ 1:26 Minuten), hat aber starke Langläufer um sich herum, so dass es durchaus noch nach vorne gehen könnte. Johannes Rydzek ist 24., Fabian Rießle findet sich auf Platz 30 wieder. Jakob Lange (32.) und Tristan Sommerfeldt (40.) komplettieren das DSV-Ergebnis.

Video Nordische Kombination in Lillehammer Riessle - "Habe meinen besten Sprung gemacht" Deutschlands Kombinierer Fabian Riessle zeigt sich nach seinem Skisprung im Sportschau-Interview zufrieden.