Biathlon-Weltcup Franziska Preuß patzt im Sprint in Nove Mesto Stand: 07.03.2025 19:25 Uhr

Franziska Preuß hat beim Weltcup in Nove Mesto einen kleinen Rückschlag im Kampf um den Gesamtsieg erlitten. Die Bayerin wurde im Sprint 15. Ihre Konkurrentin Lou Jeanmonnot verpasste das Podest zwar auch, platzierte sich aber deutlich besser als Preuß und holt in der Gesamtwertung auf.

Der Sieg ging am Freitag (07.03.2025) an Ingrid Landmark Tandrevold, die sich am Schießstand fehlerfrei zeigte und auch läuferisch überzeugte. Am Ende gewann die Norwegerin vor drei Französinnen. Zweite wurde Justine Braisaz-Bouchet (+15,1 Sekunden / 1 Fehler) vor ihrer Landsfrau Julia Simon (+20,9 Sekunden / 0 Fehler). Lou Jeanmonnot verpasste als Vierte das Podest nur knapp (+27,1 Sekunden / 1 Fehler).

Grotian beste Deutsche

Franziska Preuß war von den vorderen Plätze als 15. weit entfernt (+54,1 Sekunden / 1 Fehler). Beste Deutsche war dieses Mal Selina Grotian auf Rang zehn (+47,2 Sekunden / 1 Fehler). " Um ganz vorne dabei sein zu wollen, hätte man heute null schießen müssen ", erkannte die 20-Jährige, die sich dennoch mit ihrem Ergebnis zufrieden zeigte. Sophia Schneider (28.), Julia Tannheimer (31.), Marlene Fichtner (56.) und Johanna Puff (58.) komplettierten das Gesamtergebnis aus deutscher Sicht.

Fehler im zweiten Schießen wirft Preuß zurück

Franziska Preuß ging als Dritte auf die 7,5 Kilometer. Die frischgebackene Weltmeisterin in der Verfolgung lief schnell und blieb auch im ersten Schießen cool. Preuß traf alle fünf Scheiben und übernahm mit 13,2 Sekunden Vorsprung die Führung. Doch nicht nur Preuß blieb makellos, auch ihre Konkurrentin um den Gesamtweltcupsieg, Jeanmonnot traf fünfmal und schob sich vor Preuß.

Doch beim zweiten Schießen zeigte die Bayerin Nerven. Der letzte Schuss saß nicht. Preuß musste in die Strafrunde wie ihre Teamkollegin Grotian, die ebenfalls zum ersten Mal gepatzt hatte. Preuß beendete mit 9,4 Sekunden Rückstand die Strafrunde, Grotian mit 6,9 Sekunden.

Vorläufiger Trost für Preuß: Auch Jeanmonnot traf einmal nicht. Dafür lief die Französin trotz Strafrunde so zügig, dass sie nach dem zweiten Schießen dennoch mit 9,4 Sekunden Vorsprung die Führung übernahm.

Jeanmonnot holt in der Gesamtwertung auf

Auf den letzten Metern machte Preuß noch einige Sekunden gut. Auch wenn da schon klar war, dass es nicht zum Podestplatz reichen würde, ging es bei ihr im Kampf um die Kristallkugel um jede Platzierung. " Irgendwie war heute der Wurm drin ", fasste die Athletin vom SC Haag ihren gebrauchten Tag treffend zusammen.