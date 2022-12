Nordische Kombination Nathalie Armbruster in Ramsau mit besten Chancen Stand: 16.12.2022 09:51 Uhr

Die erst 16-jährige Deutsche Nathalie Armbruster hat sich am Freitag (16.12.2022) in der Nordischen Kombination von Ramsau eine Top-Chance auf das Podest ersprungen. Ganz vorne war aber Gyda Westvold Hansen eine Klasse für sich.

Die im Weltcup klar führende Norwegerin nimmt nach einem genialen Sprung auf 95 Meter (bei drei Luken weniger Anlauf) beruhigende 44 Sekunden Vorsprung mit in die Loipe. Doch hinter ihr wird es ab 13.10 Uhr (live im Ersten und im Ticker bei sportschau.de) ganz eng.

Eine Klasse für sich: Norwegens Kombiniererin Gyda Westvold Hansen

Würth und Nowak ebenfalls vorne dabei

Lisa Hirner aus Österreich landete als Zweitplatzierte nach dem Springen bei 93 Metern - genau wie Nathalie Armbruster. Die beiden trennen im Langlauf nur zwei Sekunden, kurz dahinter gehen dann die Italienerin Annika Sief und - sehr erfreulich für das DSV-Team - mit Svenja Würth und Jenny Nowak auf den Rängen fünf und sechs zwei Teamkolleginnen von Armbruster ins Rennen.