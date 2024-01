Weltcup in Oberstdorf DSV-Kombinierer mit Podestchancen im "Compact Race" Stand: 14.01.2024 11:20 Uhr

Jarl Magnus Riiber springt der Konkurrenz auch am zweiten Tag in Oberstdorf davon. Die deutschen Kombinierer können sich dennoch Hoffnung auf eine Podestplatzierung machen.

Von Jonas Schlott

Riiber setzte mit 112,5 Metern am Sonntag (14.01.2024) wieder einmal die Bestweite in den Schnee. Im neu eingeführten "Compact Race" geht der Norweger allerdings nur mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Johannes Lamparter in den 7,5 km Langlauf ab 14:15 Uhr (live im Sportschau-Ticker). Dritter ist Lamparters Landsmann Thomas Rettenegger (+12 Sekunden). Riiber hatte bereits am Vortag vor Lamparter triumphiert.

Faißt bester Deutscher - Geiger enttäuscht

Manuel Faißt zeigte den besten Sprung der deutschen Kombinierer. Mit seinen 100 Metern geht er auf Position neun mit 36 Sekunden Rückstand auf Riiber ins Rennen. Das Podest ist nur 24 Sekunden entfernt. David Mach (+40) und Terence Weber (+44) sprangen die identische Weite und erarbeiteten sich ebenfalls eine gute Ausgangsposition.

Für Julian Schmid (+42) lief es mit 96,5 Metern nicht wie gewünscht. Dennoch ist er gut dabei und dürfte im Langlauf ein Wörtchen um die vorderen Plätze mitreden können. Johannes Rydzek folgt mit schon einer Minute Rückstand auf Rang 19.

Vinzenz Geiger erwischte dagegen keinen guten Sprung und wirkte etwas verkrampft. Trotz ordentlicher Bedingungen trug es den Olympiasieger nur auf 95,5 Meter. Sein Rückstand als 27. hält sich mit 1:15 Minute aber ebenfalls noch in Grenzen. Dass er das Potenzial hat, vorne reinzulaufen, bewies er nicht zuletzt am Vortag, als er nach einer starken Aufholjagd noch Sechster wurde.

Geringe Zeitabstände durch neues Format

Anders als im Einzel starten die Athleten im zu dieser Saison neu eingeführten "Compact Race" nach festgelegten Zeitabständen. Der Erstplatzierte nach dem Springen geht mit sechs Sekunden vor dem Zweiten und zwölf Sekunden vor dem Dritten in die Loipe.

Daraufhin folgt der Rest des Feldes in immer knapper werdenden Abständen. Nach 90 Sekunden sind alle Athleten auf der Strecke. Damit rückt das Feld enger zusammen, gute Springer können sich nicht mehr einen großen Vorsprung holen.

DSV setzt nationale Gruppe ein

Wie schon am Vortag setzt Deutschland beim Heim-Weltcup eine nationale Gruppe ein, wodurch insgesamt elf DSV-Kombinierer am Start sind. Dadurch bekommen auch Nachwuchskräfte wie Richard Stenzel (18) und Nick Schönfeld (19) die Möglichkeit, Weltcup-Luft zu schnuppern.

Mit ihren Sprüngen auf 88,5 und 90 Meter können beide schon einmal zufrieden sein. Stenzel hat 1:20 Minute Rückstand, Schönfeld 1:25. Dazwischen reiht sich noch Tristan Sommerfeldt ein (+1:20). Wendelin Thannheimer ist derzeit 24. (+1:10). Jakob Mach landete mit nur 82,5 Metern weiter hinten im Feld (+1:30).