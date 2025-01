Nordische Kombination Kombiniererin Armbruster Dritte in Seefeld Stand: 31.01.2025 12:35 Uhr

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat ihre dritte Podestplatzierung in diesem Winter gefeiert. Die 19-Jährige wurde beim Weltcup in Seefeld Dritte.

Deutschlands beste Kombinierin konnte ihr Ergebnis aus dem Massenstart beim Langlauf auch von der Schanze in Seefeld bestätigen. Armbruster ging als Dritte und mit 19,5 Sekunden Rückstand in das Springen.

Auf der Schanze flog sie dann auf 97,0 Meter und platzierte sich mit 87,30 Punkten hinter den beiden Norwegerinnen Ida Marie Hagen (92,80 Punkten) und Gyda Westvold Hansen (88,50 Punkten). " Hier Dritte zu werden, ist richtig, richtig cool ", freute sich die 19-Jährige in der ARD.

Hagen holt siebten Saisonsieg

Die Norwegerin Hagen landete zwar nur bei 93 Metern, hatte aber noch genügend Vorsprung aus der Loipe. Damit feierte sie ihren siebten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Sie gewann vor ihrer Teamkollegin Gyda Westvold Hansen, die mit 101,5 Metern den weitesten Satz vorlegte.

Übrige DSV-Starter verpassen Top Ten

Bei den übrigen deutschen Startern kam nur Maria Gerboth unter die besten zehn (74,0 Punkte). Jenny Nowak (13./ 64,5 Punkte), Ronja Loh (16. / 59,1 Punkte), Cindy Haasch (18. / 57,4 Punkte) und Svenja Würth (19. / 51,3 Punkte) platzierten sich alle aber noch in der Top 20.

Gelungener Auftakt in Seefeld-Triple-Premiere

Somit war es ein gelungener Auftakt in das Seefeld-Triple - besonders für Armbruster, die hinterher die Bedeutung dieser Premiere hervorhob. "Es ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung" , freute sich die 19-Jährige und blickte schon in die Zukunft: "Hoffentlich klappt das dann auch mal mit Olympia."