Weltcup Schonach Geiger und Co. heiß auf die nächsten Wettkämpfe Stand: 16.01.2025 17:12 Uhr

Ausgerechnet im prestigeträchtigen Wintersportmonat Januar müssen sich die Nordischen Kombinierer mit nur einem Weltcup-Wochenende zufriedengeben. Ein Grund mehr für Vinzenz Geiger und Co., die deutsche Erfolgsserie beim Heimweltcup in Schonach fortzusetzen.

Nicht nur Johannes Rydzek stößt der ausgedünnte Wettkampfkalender der Nordischen Kombinierer in diesem Winter sauer auf. Seit dem Jahreswechsel muss er sich wie seine Teamkollegen und Konkurrenten gedulden. " Im Januar nicht präsent zu sein, ist für unsere Sportart nicht gut, wo wir gerade um das Bestehen kämpfen ", erklärte der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang zuletzt im Sportschau-Podcast.

Zu allem Übel stand auch der anstehende Heimweltcup in Schonach zeitweise auf der Kippe. Tauwetter mit Regen hatte in der vergangenen Woche leise Zweifel an der Austragung aufkommen lassen, ehe die Veranstalter am Sonntag grünes Licht geben konnten. Die Schneeverhältnisse sind gut, Loipen und die Langenwaldschanze konnten damit präpariert werden.

" Wir hatten bei diesem Winterwetter sehr gute Trainingsbedingen ", sagt Trainer Eric Frenzel. " Die Jungs sind heiß und freuen sich auf die Wettkämpfe daheim ".

Frenzel letzter Sieger in Schonach

Für die deutschen Kombinierer soll auch eine Durststrecke enden. Eric Frenzel, heutiger Bundestrainer, war 2017 der letzte DSV-Athlet, der den Schwarzwaldpokal holen konnte. Im vergangenen Jahr war Platz vier von Vinzenz Geiger das Höchste aller Gefühle. Ein solches Resultat wäre für ihn auch dieses Mal eher eine Enttäuschung.

Nach der verkorksten vergangenen Saison mit gerade einmal drei Podestplätzen haben Frenzels Schützlinge in diesem Winter zurück zu alter Stärke gefunden. Einzig im Massenstart beim bis dato letzten Weltcup in der Ramsau verpassten Geiger und Co. erstmals in dieser Saison das Podest - wobei das Wetter dem DSV-Team auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte.

Davon unbeeindruckt lief Geiger im anschließenden Gundersen zu seinem dritten Saisonsieg, während es Julian Schmid abermals aufs Podest schaffte.

Endlich geht es wieder los

Die Kraftspeicher sind aufgetankt und die Athleten heiß darauf, im neuen Jahr loszulegen: " Endlich ist unsere lange Pause vorbei, jetzt geht es los mit dem Heimweltcup in Schonach - da freue ich mich riesig drauf ", sagte Vinzenz Geiger. " Es wird wunderschönes Wetter, und die Stimmung in Schonach ist schon immer richtig cool ".

Das Ziel sei, gut abzuliefern. Das will auch Teamkollege Julian Schmid. Er freue sich " besonders darauf, vor unseren Fans daheim zu starten und schaue, dass ich wieder richtig gute Leistungen abliefern kann ", so Schmid.

Wer stoppt Überfliegerin Hagen?

Bei den Frauen dürfte das Kribbeln vor allem bei Nathalie Armbruster groß sein. Schließlich tritt sie vor ihrer Haustür an. Das nötige Selbstvertrauen hatte sie vor dem Jahreswechsel gesammelt. In der Ramsau lief sie im Individual Compact zum zweiten Mal in diesem Winter auf Platz.

Nur eine war wieder einmal besser: Ida Marie Hagen. Die Gesamtweltcup-Siegerin aus Norwegen hat bisher alle Rennen in dieser Saison gewonnen. Auch in Schonach dürfte kaum ein Weg an der vor allem in der Loipe so starken 24-Jährigen vorbeiführen.

Armbruster: "Zeigen was man kann"

Im Schwarzwald stehen am Wochenende ingesamt vier Wettbewerbe an. Vorfreude und Anspannung sind groß: " Ein Heim-Weltcup bedeutet irgendwo aber auch mehr Druck, weil man noch einmal mehr zeigen will, was man kann ", so Armburster. Sie will " einfach die positive Stimmung und die einzigartige Schonacher Atmosphäre mitnehmen ".

Am Samstag kämpfen die Frauen und Männer im klassischen Gundersen um den Schwarzwaldpokal, am Sonntag folgen die Wettkämpfe im Individual-Compact-Format.

Das deutsche Aufgebot in Schonach

Männer:



Manuel Faißt (SV Baiersbronn)

Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf)

David Mach (TSV Buchenberg)

Johannes Rydzek (SC Oberstdorf)

Julian Schmid (SC Oberstdorf)

Tristan Sommerfeldt (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Wendelin Thannheimer (SC Oberstdorf)

Terence Weber (SSV Geyer)

Frauen: