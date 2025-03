Nordische Kombination Armbruster springt mit Lächeln auf Rang elf Stand: 16.03.2025 09:45 Uhr

Nathalie Armbruster sprang beim Individual-Compact-Race am Sonntag mit einem Lächeln auf den Lippen auf den elften Rang (107 Meter). Die 19-Jährige konnte am Sonntag in Oslo entspannt "aufspringen", wie sie schon am Samstag angekündigt hatte.

Am Vortag war ihr Historisches gelungen: Als erste deutsche Kombiniererin konnte sie die Gesamtwertung gewinnen - die große Kristallkugel kann ihr niemand mehr nehmen. "Ich bin so so glücklich, dass es sicher ist, dass ich morgen die große Kristallkugel in der Hand halten darf."

Nach dem Springen liegen wie am Vortag die Norwegerinnen Ingrid Laate und Gyda Westvold Hansen vorne. Lisa Hirner aus Österreich liegt auf Position drei. Auf Platz zehn, elf und zwölf lauert mit Svenja Würth, Nathalie Armbruster und Maria Gerboth ein deutsches Trio. Sie gehen mit 38, 40 und 42 Sekunden Rückstand auf Laate auf die Loipe.

Happy End nach schwieriger Saison

Am Samstag war sie Sechste geworden - nach dem Springen noch abgeschlagen auf Platz 13., konnte sie auf der Loipe ihre volle Leistung abrufen und sich auf Rang sechs vorarbeiten. Der sechste Platz sollte am Ende reichen, um sich die Kristallkugel zu schnappen.

Die Abiturientin aus dem Schwarzwald sorgte damit für ein gewaltiges Happy End nach einer unbefriedigenden WM. In Trondheim war Armbruster mit zweimal Platz sieben im Einzel hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Weltcup gewann sie mit drei Rennen zwar deutlich weniger als Ida Marie Hagen.

Die Norwegerin war allerdings beim wertvollen Seefeld-Triple disqualifiziert worden - Armbruster sorgte mit ihrem Sieg dort für den entscheidenden Vorsprung im Kampf um die große Kristallkugel.