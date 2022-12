Langlauf-Sprint der Frauen Fähndrich dominiert zum Auftakt der Tour de Ski Stand: 31.12.2022 15:38 Uhr

Nadine Fähndrich ist optimal in die Tour de Ski gestartet. Die Schweizerin wurde am Samstag (31.01.2022) ihrer Favoritenrolle im Sprint der Frauen gerecht und gewann all ihre Rennen souverän.

Fähndrich bestätigte dabei ihre Form aus dem Weltcup, in dem sie die vergangenen beiden Sprints bereits gewonnen hatte, und war sowohl im Prolog als auch in den drei Hauptrennen die schnellste Langläuferin. Im Finale dominierte die 27-Jährige ihre Konkurrenz von Beginn an, lief das Rennen von vorne weg und setzte sich souverän vor Maja Dahlqvist und Lotta Udnes Weng durch.

Fähndrich geht damit als Führende der Tour-de-Ski-Wertung in das Massenstartrennen über zehn Kilometer am Sonntag (01.01.2023). Dort wird vor allem Tiril Udnes Weng, die die Nummer eins im Gesamtweltcup ist, versuchen, die Schweizerin von der Spitzenposition zu verdrängen.

Vier deutsche Sprinterinnen dabei, aber keine im Finale

Laura Gimmler und Sofie Krehl überzeugten zwar, verpassten jedoch knapp den Sprung ins Finale. Im zweiten Halbfinale kamen die beiden DSV-Athletinnen nicht über Rang vier und fünf hinaus.

Für Coletta Rydzek, die in ihrem Lauf Fünfte wurde, und Katharina Henning war bereits im Viertelfinale Schluss. Die Olympiasiegerin kam als Letzte ins Ziel, zuvor war ihre Gold-Kollegin Victoria Carl schon wie vier weitere DSV-Athletinnen im Prolog ausgeschieden.