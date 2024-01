Tour de Ski Hennig stürmt im Massenstart auf das Podium Stand: 06.01.2024 12:35 Uhr

Die deutschen Langläuferinnen haben auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski noch einmal ein Ausrufezeichen setzen können. Im Massenstart am Samstag (06.01.2024) in Val di Fiemme (Italien) gelang Katharina Hennig der Sprung auf das Podest.

Von Jonas Schlott

Im 15-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik musste sich Hennig nur den Schwedinnen Linn Svahn und Frida Karlsson geschlagen geben. Knappe 1,6 Sekunden fehlten der deutschen Teamsprint-Olympiasiegerin am Ende zum Sieg. Mit dem ersten Podestplatz bei der diesjährigen Tour de Ski unterstrich sie aber ihre aufsteigende Form und schob sich auch in der Gesamtwertung um einige Plätze nach vorne. Hennig hatte an gleicher Stelle vor fast exakt einem Jahr ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt gefeiert.

Auch Victoria Carl überzeugte. Die 28-Jährige musste erst auf den letzten Metern entscheidend abreißen lassen und wurde Siebte (+5,2 Sekunden). Neben Carl und Hennig war aus deutscher Sicht nur noch Lisa Lohmann vertreten. Die 23-Jährige aus Oberhof wurde 23. (+1:39,4 Minute). Pia Fink (Bremelau) und Sofie Krehl (Kempten) waren vor wenigen Tagen aufgrund von Erkältungssymptomen vorzeitig aus der Tour ausgestiegen.

DSV-Trio startet vielversprechend

Auch ohne DSV-Trainer Peter Schlickenrieder, dem im letzten Rennen nach einem Regelverstoß die Akkreditierung entzogen worden war, konnten Carl und Hennig auf den ersten Kilometern im Feld der 33 Starterinnen gut mithalten. Beide setzten sich immer wieder an die Spitze und konnten zudem wertvolle Bonussekunden sammeln. Das Tempo war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sonderlich hoch. So hielt die gute Ausgangsposition auch nach einem Drittel des Rennens: Carl und Hennig führten nach 5 Kilometern, auch Lohmann hielt den Kontakt nach vorne.

Bei wechselnden Niederschlägen zwischen Schnee und Regen zog sich das Feld im Anschluss langsam aber sicher auseinander. Davon unbeirrt machten Carl und Hennig vorne weiter die Musik und konnten bei den Zwischensprints erneut punkten. Lohmann musste dagegen abreißen lassen und fiel zurück. Nach 10 absolvierten Kilometern wurden die Tempoverschärfungen immer regelmäßiger, was die deutschen Langläuferinnen nicht davon abhielt, weiter an der Spitze mitzumischen.

Hennig rettet das Podium

Vor allem Hennig zeigte sich nach ihrem gesundheitlichen Rückschlag zum Ende des vergangenen Jahres in blendender Verfassung. Entsprechend aussichtsreich ging sie gemeinsam mit Carl auf die letzte der insgesamt sechs Runden. Vorne machte Frida Karlsson nun das Tempo, vermochte es aber nicht, eine Lücke zu reißen. Auch, weil Hennig und Carl weiter jede Tempoverschärfung mitgehen konnten. Letztere fiel auf dem letzten Kilometer dann entscheidend zurück. Hennig war in einer Fünfergruppe aber weiter im Rennen um das Podest und rettete im Schlusssprint den dritten Platz ins Ziel.

Schlussetappe mit der Alpe Cermis ruft

Carl hatte bereits zu Beginn der Tour mit starken Leistungen geglänzt. Zum Auftakt im italienischen Toblach lief sie im Einzel und in der Verfolgung jeweils auf den zweiten Platz und hatte sich damit in aussichtsreiche Stellung auf eine Podiumsplatzierung in der Gesamtwertung gebracht. Im höhergelegenen Davos (Schweiz) konnte sie im Sprint und in der Verfolgung zuletzt nicht ganz an ihre Leistung anknüpfen und fiel im Klassement zurück.

Am Sonntag (ab 15:53 live im Ersten) steht für die Langläuferinnen mit einem weiteren Massenstart über 10 Kilometer im freien Stil die Schlussetappe bei der 18. Ausgabe der Tour de Ski an. Höhepunkt ist der gefürchtete Anstieg auf die legendäre Alpe Cermis, wo den Athletinnen noch einmal alles abverlangt wird.