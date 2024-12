Weltcup in Lillehammer Moch verpasst weitere Top-Platzierung im Skiathlon Stand: 08.12.2024 10:58 Uhr

Friedrich Moch hat zum Abschluss des Weltcups in Lillehammer einen Platz unter den besten 15 verpasst. Im Skiathlon am Sonntag (08.12.2024) verlor er schon im Klassikteil den Anschluss an die Spitze.

Beim Erfolg von Harald Östberg Amundsen, der einen norwegischen Vierfach-Sieg anführte, wurde Moch nach zehn Kilometern in der klassischen und zehn Kilometern in der freien Technik mit 52,8 Sekunden Rückstand 17. Vier Plätze hinter ihm kam Florian Notz (+1:04,4 Minuten) ins Ziel. Janosch Brugger wurde 42. (+2:42,6 min), Albert Kuchler (+2:53,0 min), Lucas Bögl (+3:16,3 min) und Jan-Friedrich Dörks (+4:38,5 min) wurden 48., 51. und 55.

Norweger sprengen das Feld

An der Spitze machte das norwegische Team früh Tempo. Für die Skandinavier war es zugleich ein Ausscheidungsrennen um einen der letzten freien Plätze bei Heim-Weltmeisterschaft in Trondheim im Februar des nächsten Jahres. Entsprechend wollten sich die nichtgesetzten Norweger sehr zeitig in eine gute Position bringen.

Mochs Taktik im Klassikpart des Skiathlons war klar: Im Feld mitlaufen und Reserven sparen für den zweiten Teil ohne dabei den Anschluss zu verlieren. Allerdings war das Tempo vorne weiter so hoch, dass sich in der dritten Runde eine zwölfköpfige Spitzengruppe bildete, zu der Moch nicht gehörte. Auch den Anschluss an die Verfolgergruppe konnte er nicht halten.

Moch kann Rückstand nicht zulaufen

Sein Rückstand nach dem Skiwechsel betrug knapp 25 Sekunden, dazu hatte er auch keine Gruppe, um sich gemeinschaftlich wieder nach vorne zu arbeiten. Während vorne 14 Mann das Tempo bestimmten, führte Moch nach 13 Kilometern die erste Verfolgergruppe rund eine halbe Minute dahinter an.

Nach vorne ging für Moch nichts mehr, dort machten schließlich die Norweger den Sieg unter sich aus. Hinter Amundsen wurde Jan Thomas Jenssen Zweiter, Rang drei sicherte sich Martin Nyenget.