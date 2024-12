Weltcup in Ruka Carl und Hennig in den Top Ten Stand: 01.12.2024 12:56 Uhr

Zum Abschluss des Saisonauftakts in Ruka fand der 20-Kilometer-Massenstart in der Skating-Technik der Frauen statt. Lange lieferten sich Theresa Johaug und Heidi Weng einen Zweikampf. Doch kurz vor Rennende zündete Jessie Diggins ihren Turbo.

Bei den deutschen Läuferinnen ruhten die Hoffnungen auf Victoria Carl und Katharina Hennig, die mit Platz vier im Auftaktrennen bereits ein Zeichen setzen konnte. Beide liefen lange auf Top-Ten-Kurs, versuchten immer wieder die Lücke zur Spitzengruppe zu schließen. Nach der Hälfte des Rennens musste Hennig abreißen lassen. Die freie Technik ist die schwächere Disziplin der 28-Jährigen. Hennig fehlte nach den zwei Rennen doch ein wenig die Kraft.

Zudem war die DSV-Läuferin in der Vorbereitung auf den Weltcup krank. Mit Rang sechs darf sie daher sehr zufrieden sein. Carl spulte die letzten Kilometer routiniert runter, und wurde am Ende mit dem fünften Platz belohnt. Pia Fink rundete als Zwölfte das starke Ergebnis ab. "Da kann man tatsächlich sehr stolz sein" , sagte Teamchef Peter Schlickenrieder im ZDF. "Was die Mädels zeigen, das ist Kampfgeist pur."

Johaug lange in Führung

Eigentlich hatten alle Langlauf-Fans dem Duell zwischen Frida Karlsson und Rückkehrerin Therese Johaug entgegengefiebert. Am Freitag verdrängte die Schwedin über die 10 Kilometer Johaug auf den zweiten Platz und verhinderte so das perfekte Comeback der Norwegerin. Zum erneuten Aufeinandertreffen kam es aber nicht , weil die Schwedin angeschlagen auf einen Start verzichtete.

Im Massenstart setzte sich Johaug gleich zu Beginn des Rennens an die Spitze - mit ihrem kraftvollen Stakkato-Schritt versuchte sie Tempo zu machen und unterstrich ihren Siegeswillen. Doch die Verfolgerinnen setzten sich an ihre Skienden. Das Feld lag lange dicht beieinander.

Diggins zündet Turbo

Doch zunehmend entwickelte sich an der Spitze ein Zweikampf zwischen Johaug und ihrer Landsfrau Heidi Weng. Nach 15 Kilometern klaffte eine Lücke zwischen den beiden Norwegerinnen und ihrern Verfolgerinnen. Seite an Seite gaben Johaug und Weng Vollschub und suchten die Vorentscheidung. Doch auf den letzten Kilometern kämpften sich Jonna Sundling (SWE) und Jessie Diggins (USA) wieder an das Führungsduo heran - auf dem letzten Kilometer ging es spannend zu.

In einem brenzligen Manöver kämpfte sich Diggins an Johaug vorbei. Diesen kleinen Vorteil machte sich die US-Amerikanerin zunutze und ging als Führende auf die Zielgerade. Sundling schob nochmal mächtig an und machte Meter gut, doch Diggins behauptete die Führung und gewann das Rennen, nachdem sie schon mehrere Male geschlagen schien. Sundling belegte vor Weng Rang drei, während die geschlagene Johaug als Vierte ins Ziel kam.