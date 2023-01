Tour de Ski Langlauf - Ungefährdeter Sieg für Klaebo über 10 Kilometer Stand: 03.01.2023 12:56 Uhr

Johannes Hosflot Klaebo hat die dritte Etappe der Tour de Ski gewonnen. Der Norweger setzte sich über 10 Kilometer in Oberstdorf gegen seinen Landsman Simen Hegstad Krüger durch. Didrik Tönseth (NOR) wurde Dritter. In der Gesamtwertung der Tour de Ski konnte der 26-Jährige seinen Vorsprung auf Paal Golberg aus Norwegen weiter ausbauen.

Die Bedingungen im Allgäu waren nicht einfach: Warme Temperaturen und Regen rangen den Helfern in Oberstdorf alles ab, um überhaupt ein Rennen durchführen zu können. Doch Klaebo ließ sich von den Umständen nicht beeindrucken und spulte routiniert sein Programm ab.

Nach drei Kilometern übernahm der Vorjahressieger der Tour die Führung und baute den Vorsprung sukzessive aus. Die anspruchsvollen Anstiege meisterte der fünffache Olympiasieger mühelos. Im Ziel hatte der Norweger 12,4 Sekunden Vorsprung auf Krüger.

DSV-Läufer enttäuschen

Die DSV-Läufer enttäuschten beim Heim-Weltcup. Bester Deutscher war Albert Kuchler als 28. (+1:09,9). Der 24-Jährige schaffte es als einziger in die Weltcup-Punkte. Friedrich Moch beendete den Wettkampf auf dem 33. Platz (+1:16,7). Florian Notz wurde 27. (+1:30). Thomas Bing (+1:33,2) und Jonas Dobler (1:35,2) belegten die Plätze 42 und 43. Lucas Bögl kam auf den 52. Platz (+1:49,1).

