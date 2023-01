Tour de Ski Langlauf - Hennig über die 10 Kilometer in den Top Ten Stand: 03.01.2023 15:55 Uhr

Katharina Hennig hat im dritten Rennen der Tour de Ski erneut ein Top-Ergebnis eingefahren. Die Olympiasiegerin belegte über die 10 Kilometer in Oberstdorf den sechsten Platz. Den Sieg sicherte sich die Schwedin Frida Karlsson in einer Zeit von 24:53,3 Minuten. 16,6 Sekunden dahinter lag die Finnin Krista Pärmäkoski. Platz drei sicherte sich Anne Kjersti Kalvaa aus Norwegen (+18,1 Sek.).

Nach ihrer unglaublichen Aufholjagd in der Verfolgung, wo Hennig 20 Plätze gut machte und sich den sechsten Platz erkämpfte, zeigte die 26-Jährige auch in ihrer Wahl-Heimat eine beeindruckende Leistung. 41 Sekunden lag die Olympiasiegerin hinter Karlsson - nur knappe 20 Sekunden fehlten auf das Podest.

"War nicht einfach"

Hennig zeigte sich sehr zufrieden mit ihrem Top-Ten-Platz: "Ich gehe mit einem positiven Gefühl aus dem Tag raus ", sagte die Olympiasiegerin im Sportschau-Interview. Bei warmen Temperaturen und Regen hatten viele Läuferinnen ihre Probleme auf der Loipe. "Es war nicht einfach zu laufen, bei den Bedingungen war es nicht möglich, alles in der Spur zu laufen ", so Hennig. In der Gesamtwertung kletterte Hennig vom sechsten auf den fünften Rang.

Keine weitere DSV-Läuferin schafft es in die Top 20

Für die anderen DSV-Läuferinnen waren die Top-Plätze weit entfernt. Katherine Sauerbrey wurde 25., einen Platz dahinter lag Victoria Carl. Laura Gimmler beendete den Wettkampf als 34., einen Rang hinter der Oberstdorferin reihte sich Sofie Krehl ein. Lisa Lohman wurde 39., Alexandra Lohmann 57..

