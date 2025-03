Skicross in Craigleith Wilmsmann patzt im Finale und wird Vierter Stand: 14.03.2025 19:50 Uhr

Florian Wilmsmann hat im kanadischen Craigleith eine Topplatzierung verpasst. Der deutsche Skicrosser leistete sich am Freitag (14.03.2025) im entscheidenden Moment einen eklatanten Fehler.

In den vorigen Runden hatte der 29-Jährige seine Läufe souverän gewonnen und auch im Finale startete er stark - doch schon nach wenigen Metern fiel er aufgrund einer selbstverschuldeten Unzulänglichkeit zurück. Wilmsmann versuchte zwar noch, sich zurückzukämpfen und hielt zumindest Anschluss an Rang drei, die Strecke war aber zu einfach gesteckt, um noch einen der Konkurrenten zu passieren.

Am Ende blieb so beim Sieg von Lokalmatador Reece Howden nur Rang vier, der ihm 50 Punkte in der Gesamtwertung beschert. Damit verlor Wilmsmann seinen zweiten Platz an den Kanadier, er machte aber Boden auf den Führenden Simone Deromedis gut, der Italiener war bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Müller und Hronek scheitern im Halbfinale

Sechs deutsche Freestyler waren in Kanada an den Start gegangen und alle sechs schafften es auch zunächst, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Für Florian Fischer, Cornel Renn und Jonas Bachl-Staudinger war dort Schluss, drei DSV-Athleten zogen ins Halbfinale ein und gehörten damit zu den Top Acht.

Tobias Müller landete in einem extrem engen ersten Lauf nur auf dem vierten Platz - obwohl sein Rückstand auf den Sieger nur bei 0,16 Sekunden lag. Im zweiten Halbfinale setzte sich Wilmsmann sehr souverän durch, für Tim Hronek reichte es allerdings nur zu Rang drei, er musste sich wie Müller mit dem Einzug ins kleine Finale begnügen. Dort schied Müller vorzeitig aus, Hronek kam als Zweiter ins Ziel.

Maier schafft es auch nur ins kleine Finale

Bei den Frauen qualifizierte sich lediglich Daniela Maier für das Halbfinale, für Luisa Klapprott und Veronika Redder war bereits im Viertelfinale Schluss. Maier verpasste allerdings deutlich den Endlauf, ihr fehlte fast eine Sekunde auf die besten zwei Läuferinnen in ihrem Halbfinale - und so blieb ihr nur das kleine Finale. Dort belegte die 29-Jährige Rang drei und damit insgesamt den siebten Platz.

Daniela Maier

Am Samstag findet in Kanada ein weiterer Weltcup statt. Es ist die Generalprobe für die WM in St. Moritz, die am Montag beginnt. Die Skicross-Rennen finden am 22. und 23. März statt.