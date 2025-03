Slopestyle in Flachauwinkl und Tignes Snowboarderin Annika Morgan jubelt in Flachauwinkl Stand: 14.03.2025 12:30 Uhr

Snowboarderin Annika Morgan scheint für die WM gerüstet. Beim Slopestyle-Weltcup im österreichischen Flachauwinkl belegte die 23-Jährige den zweiten Platz. Beim Ski-Slopestyle im französischen Tignes darf sich Muriel Mohr über einen weiteren Top-Ten-Platz freuen.

Weil der letzte Wettbewerb vor der WM in St. Moritz (17. bis 30. März) wegen Schneefalls und damit auch schlechter Sicht abgesagt werden musste, wurde das Ergebnis der Qualifikation in Flachauwinkl als Endresultat gewertet. Dabei hatte Annika Morgan hinter der australischen Olympiasiegerin Zoi Sadowksi Synnott (89,50 Punkte) die zweitbeste Punktzahl (85,25) erreicht.

Zweites Podium für Annika Morgan in diesem Winter

Für Morgan war es die zweite Podiumsplatzierung im Slopestyle in diesem Winter nach einem zweiten Platz in Calgary im Februar. Insgesamt hat die 23-Jährige nun sechs Mal auf dem Podium gestanden, einmal in ihrer schwächeren Disziplin Big Air.

"Morgan: "Fühlt sich komisch an"

"Es fühlt sich komisch an, wenn ein Wettkampf mittendrin abgesagt wird" , sagte Morgan, zugleich betonte sie: "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung in dieser Saison. Zweimal auf Platz zwei und in der Gesamtwertung Rang fünf - das ist wirklich super."

Freestylerin Mohr Neunte im Finale in Tignes

Gleichzeitig durfte sich Muriel Mohr beim Freeski-Weltcup im französischen Tignes erneut über eine Top-Ten-Platzierung freuen. Die 18-Jährige aus Aschheim bei München stellte damit erneut ihre Zugehörigkeit zur erweiterten Weltklasse im Ski-Slopestyle unter Beweis.

Mohr erreichte bei der WM-Generalprobe das Finale der besten zehn, dort misslangen ihr aber beide Runs. Am Ende belegte sie beim ersten Weltcupsieg der Schottin Kirsty Muir Rang neun.

Für Mohr ist es die achte Top-Ten-Platzierung in diesem Winter. Im Big Air, ihrer besseren Disziplin, sprang sie seit Saisonbeginn bereits zweimal als Dritte auf das Podium. Die Weltmeisterschaften finden ab Montag im Schweizer St. Moritz statt (bis 30. März).

Tess Ledeux feiert Weltcupgesamtsieg

Die dreimalige Weltmeisterin Tess Ledeux aus Frankreich erreichte zwar das Finale nicht, sicherte sich aber dennoch den Gesamtsieg in der Slopestyle-Wertung.