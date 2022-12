Weltcup in Arosa Skicrosserin Maier erneut auf dem Podest Stand: 12.12.2022 21:45 Uhr

Gelungener Auftritt von Daniela Maier beim Skicross-Weltcup in Arosa: Die 26-Jährige schaffte es als Dritte erneut auf das Podest. Die deutschen Männer belegten am Ende Platz vier bis sechs.

Beim Weltcup der Skicrosser im schweizerischen Arosa hat das deutsche Team eine gute mannschaftliche Leistung gezeigt.

Bei den Frauen überzeugte einmal mehr Daniela Maier. Nach Platz drei in Val Thorens durfte sich die 26-Jährige auch in Arosa über den dritten Rang freuen. Der Sieg ging an die Schwedin Sandra Naeslund, die zum dritten Mal in dieser Saison erfolgreich war. Platz zwei belegte Marielle Thompson aus Kanada. Johanna Holzmann schied im Viertelfinale aus.

Hronek verpatzt Finale

Bei den Männern schafften es drei deutsche Starter unter die besten Sechs. Tim Hronek hatte beste Chancen auf das Podest, doch er fuhr an einem Tor nicht korrekt vorbei - und schied aus. Der Sieg ging an den Franzosen Terence Tchiknavorian, Platz zwei sicherte sich Reece Howden aus Kanada. Dritter wurde der Schwede David Mobaerg.

Fischer mit bestem Ergebnis seiner Karriere

Florian Fischer erzielte das beste Ergebnis in seiner Karriere. Noch nie schaffte es der Starnberger in ein Halbfinale. Doch dort war die Konkurrenz für den 22-Jährigen zu stark. Im kleinen Finale wurde Fischer dann starker Fünfter.

Auch Florian Wilmsmann musste sich mit dem kleinen Finale zufriedengeben und beendete den Wettkampf als Sechster. Nach seinem zweiten Platz in Val Thorens lief es für Tobias Müller in der Schweiz nicht so erfolgreich. Für den 30-Jährigen war im Viertelfinale Schluss.

Bohnacker stürzt

Für einen kurzen Schockmoment sorgte Daniel Bohnacker, der im Achtelfinale zu Sturz kam und benommen auf der Piste liegen blieb. Der 32-Jährige konnte schließlich aufstehen, gestützt von Helfern ging es in den Akja. Nach Informationen der Sportschau soll Bohnacker sich eine Gehirnerschütterung zugezogen haben.