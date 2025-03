Ski Freestyle Saison-Aus für Muriel Mohr Stand: 25.03.2025 14:26 Uhr

Skifreestylerin Muriel Mohr zog sich bei einem Trainingssturz einen Kreuzbandriss zu. Damit ist die Saison für die 18-Jährige vorzeitig beendet.

Hiobsbotschaft für den DSV: Muriel Mohr, Deutschlands Hoffnungsträgerin im Ski-Freestyle, stürzte am Sonntag (23.03.2025) bei einem Trainingssprung schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Damit ist für die 18-Jährige nicht nur die WM in St. Moritz beendet, sondern auch die ganze Saison.

"So wollte ich meine unglaubliche Saison nicht beenden" , schrieb Mohr auf ihrem Instagram-Kanal. In dieser Saison war sie bei zwei Big-Air-Weltcups jeweils als Dritte auf das Podest gesprungen und galt als Anwärterin auf einen Top-Platz bei der WM. Mohr wurde bereits erfolgreich operiert. Der DSV teilte mit, dass Mohr bei einem günstigen Heilungsverlauf in rund sechs Monaten wieder auf Schnee trainieren könne.

"Diesen Sommer werde ich härter trainieren als je zuvor und noch stärker zurückkommen" , so die Oberbayerin. Denn im kommenden Jahr ist das Ziel klar: Mohr will bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo vorne angreifen.