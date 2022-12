Weltcup in Calgary Zwei Top-Ten-Plätze für deutsche Eisschnellläufer Stand: 19.12.2022 09:57 Uhr

Erfolgreicher Abschluss für die deutschen Eisschnellläufer: Michelle Uhrig und Moritz Klein sind im kanadischen Calgary im Finale in die Top Ten gelaufen.

Zum Abschluss des Eisschnelllauf-Weltcups in der kanadischen Olympiastadt Calgary hat die Berlinerin Michelle Uhrig im Massenstart über 16 Runden für das beste deutsche Ergebnis gesorgt. Die zweimalige Olympiateilnehmerin kam im Finale auf Rang acht. Den Sieg holte sich Olympiasiegerin Irene Schouten aus den Niederlanden.

Pechstein im Finale Zuschauerin

Die zweite deutsche Starterin, Claudia Pechstein (Berlin), qualifizierte sich nicht für das Finale der besten 16 Läuferinnen. In der Weltcupwertung führt Schouten mit 345 Punkten. Uhrig liegt auf Rang 11 (197 Punkte), Pechstein auf Rang 16 (148).

Erfurter Klein über 1000 Meter Zehnter

Im Massenstart der Männer holte sich Olympiasieger Bart Swings aus Belgien den ersten Saisonsieg. Der Darmstädter Felix Rijhnen, der das erste Rennen der Saison in Stavanger (Norwegen) überraschend gewonnen hatte, belegte Rang elf. Felix Maly (Erfurt) schied im Halbfinale aus. Der Italiener Andrea Giovannini führt im Weltcup mit 241 Punkten. Über 1000 m festigte Moritz Klein (Erfurt) als einziger Deutscher seinen Platz in der A-Gruppe. Er kam in 1:07,91 Minuten als Zehnter ins Ziel.

