Uhrig und Co. jenseits der Top 15

Die weiteren deutschen Starterinnen Michelle Uhrig (7:28,215 Minuten), Josie Hofmann (7:30,613 Minuten) und Victoria Stirnemann (7:37,357 Minuten) kamen auf die Ränge 18, 19 und 22.

1.000 Meter - Deutsche Athleten an den Top 10 vorbei

Zuvor hatten weitere deutsche Athleten in der B-Gruppe die Top 10 verpasst. Über 1.000 Meter wurde Sophie Warmuth in 1:19,071 Minuten 19., Josephine Heimerl in 1:19,090 Minuten 21., Lea-Sophie Scholz in 1:19,281 Minuten 23. und Anna Ostlender in 1:19,800 Minuten 26. B-Gruppen-Siegerin Lotte van Beek benötigte 1:16,657 Minuten.

Dufter als Bester Zwölfter in der B-Gruppe

Bei den Männern erreichte über 1.000 Meter in der B-Gruppe Joel Dufter das beste Ergebnis. Der Inzeller wurde in 1:10,234 Minuten Zwölfter. Hendrik Dombek kam in 1:10,578 Minuten auf Rang 21, Moritz, Klein in 1:10,878 Minuten 29. und Stefan Emele in 1:10,966 Minuten 30. Der Sieger Connor Howe aus Kanda brauchte 1:09,497 Minuten.