Bob-Weltcup und EM in Altenberg Lochner wieder vor Friedrich - EM-Gold und Bronze im Zweierbob Stand: 21.01.2023 17:37 Uhr

Erster EM-Titel für Johannes Lochner im Zweierbob. Auf seiner Heimbahn in Altenberg kam Olympiasieger Francesco Friedrich dagegen gar nicht klar.

Johannes Lochner hat im vierten Zweierbob-Rennen in Serie Francesco Friedrich geschlagen. Der Bayer gewann am Samstag (21.01.2023) in Altenberg und holte sich damit seinen ersten Europameister-Titel im Zweier sowie seinen neunten Weltcupsieg. Im Finale auf der Bahn im Erzgebirge konnte Lochner noch die zuvor führenden Schweizer Michael Vogt und Sandro Michel um fünf Hundertstelsekunden auf Rang zwei und Francesco Friedrich mit Alexander Schüller auf Platz drei (+ 0,38 Sekunden) verweisen.

Auch Gesamt-Weltcup an Lochner

"Es passt gerade ganz gut. Die Fahrten gehen mir gut von der Hand, die Startzeiten passen, ich fühle mich fit, es tut nichts weh. Von daher ist alles gut" , freute sich Lochner, der mit dem Sieg auch erstmals den Zweierbob-Gesamt-Weltcup gewann, im ZDF. Zuvor hatte viermal in Serie Friedrich den Gesamt-Weltcup geholt.

Ungewohnte Fahrfehler bei Friedrich

Francesco Friedrich, dessen muskulären Probleme noch nicht ganz verheilt sind, ging als Zweiter des ersten Durchgang in den Finallauf. Dort hatte er aber mit Anschieber Alexander Schüller nur die drittbeste Startzeit. Ein kapitaler Fehler nach Kurve neun, als er sich verlenkte und an beide Banden stieß, warfen ihn auf Rang drei zurück. "Im zweiten Lauf hatte ich kleine Fahrfehler und ich habe kleine Banden mit dem Vorderboard bekommen. Und bei dem Wetter reißt es Dir dann gleich weg" , erklärte Friedrich nach dem Lauf im ZDF.

Lochner: "WM nochmal ein echtes Highlight"

Zu seinem Gesundheitszustand eine Woche vor dem Saisonhöhepunkt, der Weltmeisterschaft im Schweizer St. Moritz, sagte Friedrich. "Am Start bin ich noch mit sehr deutlich angezogener Handbreme und dann müssen wir mal sehen, wie sich das in der letzten Woche noch entwickelt."

Lochner freut sich auf den Showdown in einer Woche mit Friedrich. "In Moritz ist es mir immer schon ganz gut gegangen, da haben wir auch schon ein paar Siege davongefahren. Von daher habe ich ein ganz gutes Gefühl. Ich bin gespannt, wie die Bahn steht. Das ist eine neue Herausforderung. Aber es gibt nichts Schöneres, als in St. Moritz Bob zu fahren und dort eine WM zu haben, das ist nochmal ein richtiges Highlight in der Karriere ", sagte der 32-Jährige, der im Zweierbob noch auf einen WM-Sieg wartet.

Im Vierer konnte Lochner Friedrich bereits 2017 in Königssee den Titel abluchsen, im Zweier musste er sich viermal mit Silber und einmal mit Bronze begnügen.

Hafer in Altenberg Fünfter

Beim Weltcup und der EM in Altenberg wurde der dritte deutsche Bob mit Christoph Hafer und Tobias Schneider Fünfter (+ 0,75 Sekunden).