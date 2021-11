Monobob: Nolte mit starker Aufholjagd aufs Podest

Nolte: "Eindeutig der Start"

Der Sieg ging erneut an die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die ihren Monobob in insgesamt 1:51,60 Minuten ins Ziel steuerte. Nolte, die nach dem ersten Lauf noch Sechste war, kämpfte sich mit Bestzeit im zweiten Durchgang noch auf Rang zwei vor. Am Ende fehlten der Winterbergerin nur fünf Hundertstelsekunden zu ihrem ersten Sieg. "Es war eindeutig der Start, der beim ersten Lauf gefehlt hat" , sagte die Europameisterin im Zweier nach dem Wettkampf: "Ich fand es auch beim ersten Lauf schon gut. Ich wusste, wenn ich den Start beim zweiten Durchgang besser erwische, kann es noch weiter nach oben gehen."

Kalicki und Jamanka sauer: "Schneerennen, Monobob, Igls"

Rang drei ging an die Britin Breeana Walker (+ 0,19 Sekunden). Die anderen beiden deutschen Schlitten mit Kim Kalicki als Zwölfte (+ 0,65 Sekunden) und Mariama Jamanka als 16. (+ 0,91 Sekunden) hatten nichts mit den vorderen Plätzen zu tun. "Hier in Igls ist der Start einfach zu wichtig, da bin ich einfach zu weit weg von der Spitze. Ich hoffe, dass es auf den andern Bahnen, wo es mehr aufs Fahren ankommt, besser läuft" , sagte Kalicki nach dem Wettkampf. Auch Jamanka war unzufrieden: "Das ist vom Ergebnis her sehr bescheiden. Dann ist auch noch Schneefall. Schneerennen, Monobob, Igls, da ist nichts, was mir entgegenkommt."

Heute noch die Männer dran

Am Samstag gehen auch die Männer noch in Innsbruck an den Start. Ab 14.30 Uhr stehen die Zweierbob-Rennen auf dem Programm.