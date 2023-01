Bob-Weltcup und EM in Altenberg Friedrich im Viererbob zur Halbzeit vor Lochner Stand: 22.01.2023 16:22 Uhr

Francesco Friedrich ist im Vierer auf dem Weg zu alter Stärke. Zur Halbzeit der EM liegt er vor Johannes Lochner. Nach ganz vorn fehlen Friedrich aber zwei Hundertstelsekunden.

Im innerdeutschen Bob-Duell zwischen Francesco Friedrich und Johannes Lochner hat nach dem ersten Lauf im Viererbob-Wettkampf von Altenberg der Sachse Friedrich die Nase vorn. Zur Halbzeit des als Weltcup und Europameisterschaft ausgetragenen Rennens ist Friedrich Zweiter - er liegt mit seiner Crew um zwei Hundertstelsekunden auf Rang zwei hinter dem britischen Piloten Bradley Hall. Auf Lochner hat Friedrich einen Vorspriung von 0,1 Sekunden.

Lochner ist nur Vierter mit 0,12 Sekunden Rückstand auf Hall und noch hinter dem Schweizer Michael Vogt. Der zweite Lauf startet 16.14 Uhr.

Im Zweier schnappt Lochner Friedrich den Titel weg

Im Zweierbob-Rennen am Samstag (21.01.2023) hatte sich der Bayer Lochner noch den Titel vor dem nur drittplatzierten Friedrich gehlt. Vierfach-Olympiasieger Friedrich geht in diesen Tagen mit einem Muskelfaserrris und damit gehandicapt ins die Wettkämpfe. Im Zweier am Samstag kamen ungewohnte Fahrfehler hinzu.