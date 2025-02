EM in Lillehammer Nolte führt deutschen Dreifacherfolg an Stand: 09.02.2025 11:24 Uhr

Die Bahn in Lillehammer liegt ihr in diesen Tagen einfach! Nach dem EM-Titel im Monobob hat Laura Nolte auch am Sonntag (09.02.2025) im Zweierbob zugeschlagen. Auch Silber und Bronze gingen an das deutsche Team.

Nolte setzte sich gemeinsam mit Leonie Kluwig auf der Olympiabahn von 1994 hauchzart gegen Kim Kalicki (mit Leonie Fiebig) und Lisa Buckwitz (mit Kira Lipperheide) durch und sicherte sich damit zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt die Europameisterschaft im Zweierbob.

"Ich bin richtig happy, es war ja noch einmal total knapp am Ende" , sagte Nolte. Nach zwei Läufen hatte sie 0,02 Sekunden Vorsprung auf Kalicki/Fiebig und holte neben dem EM-Titel ihren 23. Weltcupsieg. Buckwitz/Lipperheide lagen auf Rang drei 0,30 Sekunden zurück. "Leoni hat das super gemacht. Wir hatten zwei Topstartzeiten, ich bin wirklich sehr zufrieden" , lobte sie auch ihre Anschieberin, die bei ihrem erst zweiten Weltcupstart zum zweiten Mal ganz oben auf dem Podest steht und nun gleich Europameisterin ist.

Kalicki muss wegen Sturz warten

Vor dem ersten Lauf von Kim Kalicki und Leonie Fiebig gab es einen Schreckmoment. Eine der Siegerinnen des Vortages, Breeana Walker, kippte bei der Ausfahrt aus Kurve 13 um und schlitterte auf der Seite liegend ins Ziel. Kalicki musste entsprechend warten, bis die Reparaturmaßnahmen an der Bahn abgeschlossen waren. Die Lillehammer-Siegerin von 2024 ließ sich aber nicht beeindrucken und setzte zunächst die Bestzeit. Die sollte aber nicht lange Bestand haben.

Direkt nach Kalicki/Fiebig schnappten sich Laura Nolte mit Leonie Kluwig dank einer besseren Startzeit und einer sauberen Fahrt die Führung. Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide im dritten deutschen Bob beschleunigten ihr Gefährt zwar am schnellsten von allen Starterinnen (5,33 Sekunden), eine unsaubere Fahrt durch die Kombination hin zu Kurve zehn kosteten sie aber viel Geschwindigkeit und damit letztlich auch Zeit. Sie lagen als Dritte 0,23 Sekunden hinter Nolte.

Im Finale kam Buckwitz dann besser durch das Labyrinth, konnte ihre Teamkolleginnen aber nicht mehr angreifen. Um den Titel wurde es noch einmal spannend. Kalicki hatte eine Superfahrt vorgelegt, doch Nolte konnte trotz geringer Geschwindigkeit im unteren Bereich ihren Vorsprung minimal behaupten.