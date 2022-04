Bob-Olympiasiegerin Jamanka beendet Karriere

"Herausragende Athletin"

"Mit Mariama geht eine herausragende Athletin und ein besonderer Mensch" , würdigte Bundestrainer René Spies in einer Mitteilung die Leistungen von Jamanka. Sie sei die Mama der Mannschaft gewesen, die den Laden zusammengehalten habe. "Es ist zwar traurig für uns, aber ich verstehe ihre Entscheidung. In den vergangenen Jahren hatte sie es nicht immer leicht, sie musste viel kämpfen und wurde dafür noch einmal mit der Silbermedaille bei Olympia belohnt" , sagte Spies und hob hervor, dass Jamanka auch für ihn selbst eine große Bereicherung darstellte: "Sie hat mir in meiner Arbeit immer geholfen."