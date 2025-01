Weltcup in Innsbruck-Igls Bahnrekord, Dreifachsieg - Deutsche Bobs räumen ab Stand: 18.01.2025 12:28 Uhr

Die deutschen Bob-Piloten sind aktuell eine Klasse für sich. Eine Woche nach dem Dreifachsieg im schweizerischen St. Moritz hatte die Konkurrenz auch am Samstag (18.01.2025) in Innsbruck-Igls keine Chance.

Im Olympia-Eiskanal oberhalb der Tiroler Landeshauptstadt machten die Bob-Dominatoren Francesco Friedrich und Johannes Lochner den Sieg in der Entscheidung im Zweierbob wieder unter sich aus. Diesmal fuhr Lochner mit Bahnrekord zum Sieg, Friedrich landete auf dem zweiten Platz (+0,16 Sekunden). Als Dritter komplettierte Adam Ammour (+ 0,37 Sekunden) das nächste Traumergebnis.

Wer soll diese deutschen Überflieger auf der Starterbahn in Innsbruck schlagen? Diese Frage dürften sich die meisten Bob-Piloten schon vor dem Weltcup im "Alpen-Eiskanal" gefragt haben. In Innsbruck-Igls ist traditionell der Start entscheidend - und da haben die Deutschen nahezu immer die Nase vorn.

Lochner in beiden Läufen der Beste

So war es auch im kleinen Schlitten am Samstag. Lochner startete mit Georg Fleischhauer im ersten Durchgang in 5,07 Sekunden am schnellsten und raste mit Topzeit (50,75 s) ins Ziel. Friedrich war mit Anschieber Alexander Schüller einen Tick langsamer (5,09 s) und hatte die Winzigkeit von 0,05 Sekunden Rückstand. Ammour (5,12 s / + 0,19 s) lag knapp dahinter auf dem dritten Platz.

Dahinter klaffte schon eine große Lücke und sorgte für frustrierte Konkurrenten. Die deutschen Schlitten laufen einfach zu gut und werden von den Weltklasse-Piloten Lochner, Friedrich und Ammour butterweich gesteuert. Spannend war im zweiten Durchgang nur wieder die Frage: Wer holt sich den Sieg?

In St. Moritz teilten sich Lochner und Friedrich den ersten Platz, in Innsbruck-Igls stand Lochner allein ganz oben auf dem Siegerpodest. Mit neuem Bahnrekord (50,72 s) ließ er Friedrich auch im zweiten Durchgang keine Chance. Ammour sicherte den dritten Platz locker ab. Es war bereits der dritte Dreifachsieg in Folge für die Deutschen.

Monobob-Entscheidung am Nachmittag

Nach der Entscheidung im Zweierbob der Männer sind im Innsbrucker "Alpen-Eiskanal" am Samstag noch die Frauen gefordert. Im Monobob gehen die deutschen Pilotinnen Laura Nolte (BSC Winterberg), Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) und Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden) als Mit-Favoritinnen an den Start.

Letzte Fahrten im alten Eiskanal

Für die Bob-Piloten sind es auch Abschiedsrennen. Zum letzten Mal wird im Olympia-Eiskanal auf der alten Streckenführung gefahren. Die Innsbrucker Bahn, die für die Olympischen Winterspiele 1976 gebaut wurde, wird derzeit umfangreich saniert. Der untere Bahnabschnitt und der Zielauslauf werden umgebaut. In der nächsten Weltcup-Saison werden die Bob- und Skeleton-Sportlerinnen und -Sportler dann Neuland auf der historischen Bahn betreten.