Sprinterin Burghardt bei Bob-Premiere am Podest vorbei

Es war die Nachricht im deutschen Bob-Team: Olympia-Sprinterin Alexandra Burghardt soll für Speed bei Olympiasiegerin Mariama Jamanka sorgen. Die Oberbayerin, mit 11,01 Sekunden die schnellste deutsche Frauen über 100 Meter in diesem Jahr, gab am Sonntag (28.11.2021) beim Weltcup-Rennen in Innsbruck nach nur wenigen Trainingstagen ihr Debüt. Einen Platz auf dem Podium verfehlten Jamanka/Burghardt als Vierte nur ganz knapp.

Im zweiten Durchgang verbessert

Burghardts Job ist es, denn Schlitten möglichst schnell anzuschieben. Die Startzeiten von 5,62 und 5.56 Sekunden waren noch nicht Weltklasse, für das erste Mal aber mehr als gelungen.

Geplant sind vier Einsätze im Bob-Weltcup, danach soll entschieden werden, ob die 27-jährige Oberbayerin den Bob von Olympiasiegerin Jamanka sogar bei den Olympischen Spielen im Februar anschieben wird.