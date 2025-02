Para Biathlon-WM Weiterer Medaillensatz für das deutsche Team Stand: 08.02.2025 16:13 Uhr

Auch der zweite Wettkampftag bei den Para Biathlon-Weltmeisterschaften in Slowenien glänzte für das deutsche Team. Am Samstag (08.02.2025) gab es Gold, zweimal Silber und Bronze.

Dabei durfte einmal mehr Leoni Walter am lautesten jubeln. Sie holte nach dem Titel im Sprint auch Gold in der Sprint-Verfolgung. Nach 3,6 Kilometern holte sie bei den Frauen mit Sehbeeinträchtigung trotz eines Schießfehlers in 13:28,6 Minuten die schnellste. Rang zwei holte sich wie schon vor zwei Tagen ihre Teamkollegin Johanna Recktenwald. Sie hatte 1:23,7 Minuten Rückstand auf die nun vierfache Weltmeisterin.

Maier verpasst Gold erneut denkbar knapp

Ebenfalls Silber sicherte sich bei den stehenden Männern Marco Maier. Der 25-Jährige verpasste den Titel wieder hauchdünn. Hatten ihm am Donnerstag nur 1,2 Sekunden gefehlt, diesmal waren es 2,52 Sekunden. Der Ukrainer Gygorii Vovchynskyi blieb im Gegensatz zu Maier fehlerfrei und holte sich Gold.

Anja Wicker wurde Dritte in der sitzenden Klasse und holte damit nach Silber im Sprint ihre zweite Medaille auf der Pokljuka. Sie leistete sich im zweiten Schießen drei Fehler und hatte so keine Chancen die beiden fehlerfrei gebliebenen Athletinnen vor ihr zu schlagen. Die überragenden US-Amerikanerin Kendall Gretsch holte sich wie schon vor zwei Tagen die Goldmedaille. Silber ging an Zahi Yuxin aus China.