Weltcup in Kontiolahti Norwegischer Dreifacherfolg - DSV-Adler schwach am Schießstand Stand: 03.12.2024 17:37 Uhr

Die Norwegischen Biathleten scheinen auch diesen Biathlon-Winter zu dominieren. Das Einzel in Kontiolahti gewann Endre Stroemsheim vor seinen Landsmännern Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid.

Die Deutschen hatten große Probleme am Schießstand und dementsprechend mit den Podestplätzen nichts zu tun. Bester DSV-Athlet war Philipp Nawrath (+2:49.2 Minuten), der mit drei Fehlern am Ende 22. wurde.

Strelows gebrauchter Tag

Philipp Horn ging als erster Deutscher ins Rennen. Im ersten Schießen blieb er fehlerfrei. Liegend fand eine Patrone nicht den Weg ins Ziel. Im letzten Schießen schoss er zweimal daneben, was eine höhere Platzierung verhinderte. Er wurde am Ende als drittbester Deutscher 30. " Stehend ist absolut nicht in Ordnung. Da bin ich ganz weit weg vom Soll ", schimpfte Horn in der ARD.

Justus Strelow erwischte einen gebrauchten Tag. Schon beim ersten Schießen leistete er sich drei Fehler. Auch danach wurde es nicht besser. Liegend traf er zweimal nicht. " Das Rennen ist gelauefen, er muss es jetzt irgendwie zuende bringen ", urteilte ARD-Experte Arnd Peiffer. Am Ende standen sechs Fehler in seiner Bilanz.

Danilo Riethmüller (3 Fehler I Rang 29) und Johannes Kühn (5 Fehler I Rang 44) komplettierten das aus deutscher Sicht sehr enttäuschende Ergebnis.

Norwegen treffsicher

Bessere Schießleistungen zeigten die Norweger. Bei Sturla Holm Laegreid und Endre Stroemsheim trafen alle 20 Patronen ins schwarze. Eine überragende Schießleistung.

Johannes Thingnes Boe leistete sich einen Fehler im zweiten Schießen und musste auf der Schlussrunde kämpfen. Am Ende reichte es knapp nicht zum 86. Weltcupsieg. Den holte sich Endre Stroemsheim.