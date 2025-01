Biathlon-Weltcup in Antholz Doppelpodium: Grotian und Preuß mischen Antholz auf Stand: 23.01.2025 15:51 Uhr

Ohne Fehler am Schießstand haben Selina Grotian und Franziska Preuß beim Sprint in Antholz das nächste Topergebnis und das zweite Doppelpodium in diesem Winter für den DSV eingefahren. Schneller als die beiden Deutschen war nur die Französin Lou Jeanmonnot.

Im letzten Sprintrennen vor den anstehenden Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide haben sich gleich zwei Deutsche mit einer Topplatzierung in den engen Favoritenkreis geschoben. Selina Grotian (Mittenwald) und Franziska Preuß (Haag) blieben am Schießstand jeweils fehlerfrei und sorgten mit Platz zwei und drei für ein deutsches "Doppelpodium".

Selina Grotian plötzlich im WM-Favoritenkreis

Selina Grotian, die in diesem Winter bereits das Massenstartrennen in Le Grand Bornand gewonnen hatte, meldete sich mit einem couragierten Auftritt endgültig in der Weltspitze an. Die 20-Jährige vom SC Mittenwald gehört damit plötzlich auch zum erweiterten Favoritenkreis für die anstehende WM.

Diesen Nimbus hatte Franziska Preuß schon vorher. In Antholz untermauerte die 30-Jährige vom SC Haag ihre starke Form. Bei der Generalprobe für die Biathlonwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 verteidigte sie mit Platz drei ihre Führung im Gesamtweltcup (vor Jeanmonnot) wie auch in der Weltcup-Sprintwertung.

Grotian: "Könnte glücklicher nicht sein"

"Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte eine strahlende Grotian im ZDF. "Wir hatten unfassbar schnelle Ski, ich habe alles gegeben, es hat aber leider nicht mehr ganz auf Lou gereicht" , so die Oberbayerin, die bei ihrem vierten Treffer im Stehen ( "der hat sich sehr knapp angefühlt" ) auch das notwendige Quäntchen Glück hatte..

Zwei Deutsche auf dem Podest - das hatte es in diesem Winter zwar schon einmal gegeben. So kurz vor den Weltmeisterschaften macht das aber Mut. Schneller als das DSV-Duo war an diesem Tag nur die Französin Lou Jeanmonnot. Die blieb am Schießstand ebenfalls fehlerfrei, nahm Grotian in der Loipe aber wertvolle Sekunden ab. Im Ziel hatte sie 7,2 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten und 16,7 Sekunden vor Franziska Preuß.

Franziska Preuß zufrieden: "Ziel erfüllt"

"Mein Ziel war es, in Antholz mal aufs Podium zu laufen, weil ich das bisher noch nicht geschafft hatte. Also Ziel erfüllt", sagte Preuß im ZDF. Vor allem beim Schießen habe sie derzeit "alles unter Kontrolle, das macht richtig Spaß" .

Franziska Preuß in Aktion

Siegerin Jeanmonnot gab sich im Interview cool angesichts ihres bereits fünften Saisonsieges: "Ich habe schon einige gute Sprints gezeigt, aber die Null zu schießen, war heute das Hauptziel" , sagte die Französin. Mit Blick auf die Weltcup-Gesamtwertung traut sie Preuß aber zu, dass sie die Führung bis zum Ende verteidigt: "Franzi ist so stark, sie scheint untouchable zu sein."

Dorothea Wierer meldet sich zurück

Andere Favoritinnen, wie die Französin Julia Simon (0 Schießfehler/+ 38,0 Sekunden) oder die Schwedin Hanna Öberg (1/+ 57,5), gehörten auf der umgebauten Rennstrecke in Südtirol zu den Geschlagenen. Dafür meldete sich die Italienerin Dorothea Wierer mit Rang vier (1/+28,0) rechtzeitig vor dem Saisonhöhepunkt in den Top Ten zurück.

Insgesamt waren in Antholz nur vier DSV-Skijägerinnen am Start. Für Sophia Schneider (Teisendorf/2/+ 1:41,1 Minuten) und Stefanie Scherer (Warngau/1/+2:16,1) lief es nicht ganz so wie erhofft. Am Ende standen die Plätze 28 und 54.