Biathlon-Weltcup in Kontiolahti Deutsches Top-Ergebnis bei Öberg-Sieg Stand: 08.12.2024 18:17 Uhr

Die Schwedin Elvira Öberg hat den Massenstart der Biathletinnen in Kontiolahti gewonnen. Franziska Preuß vergab beim letzten Schießen den Matchball, trotzdem gab es letztlich ein Top-Teamergebnis für die Deutschen.

Hinter Öberg und der Französin Julia Simon kam ein überragendes deutsches Trio ins Ziel: Preuß sicherte sich letztlich den Podiumsplatz, sie landete knapp vor Vanessa Voigt und Julia Tannheimer.

Franzi Preuß freute sich anschließend im Sportschau-Interview: "Ich habe beim letzten Schießen den Fehler bei Dorothea Wierer wahrgenommen und dann auch meinen danebengesetzt. Aber ich habe geschaut, dass ich schön auf Zug laufe und den optimalen Weg finde."

"Habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen"

Vanessa Voigt sagte: "Ich habe mich beim Schießen nicht aus der Ruhe bringen lassen, man muss auch dann damit leben, dass es etwas langsamer ist. Aber auf der Strecke habe ich mich sehr gut gefühlt."

Tannheimer war ebenfalls sehr erfreut: "Es hat Spaß gemacht, sich im Ziel direkt mit den beiden Teamkolleginnen freuen zu können. Es war sehr anstrengend, weil ich sonst gerne mein Tempo durchlaufe. Ich war nach der ersten Runde schon ziemlich im Eimer, habe mich dann aber sehr gut wieder zurückgekämpft."

Voigt und Tannheimer beginnen fehlerlos

Beim ersten Schießen hatten sich Voigt und Tannheimer mit einer blitzsauberen Leistung in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Franziska Preuß zielte zunächst auch sehr präzise, ließ aber dann die letzte Scheibe stehen.

Bei ersten Liegendanschlag bestätigte Voigt dann ihre Topform und hielt die Null - genau wie diesmal auch Preuß. Tannheimer leistete sich einen Fehler und fiel in dem superengen Feld mit 30 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Rang 19 zurück. In Führung lag zu diesem Zeitpunkt die Französin Justine Braisaz-Bouchet, die auch einen ganz guten Puffer mit zum zweiten Stehendschießen brachte.

Preuß schießt sich auf Platz zwei

Dort patzte Braisaz-Bouchet aber erstmals und das gleich doppelt, was unter anderem Preuß ausnutzte - und mit einer Blitzfeuereinlage auf den zweiten Platz vorpreschte. Voigt blieb wieder bei Null, verfiel aber ein wenig in den Zeitlupenmodus und verlor dadurch wertvolle Zeit auf die Spitze des Feldes. Tannheimer schoss auch fehlerfrei, hatte aber schon in der Loipe etwas Zeit verloren und blieb weiter im Bereich rund um den 20. Platz.

Wierer zieht in der Loipe davon

Vor dem letzten Schießen machte die Italienerin Dorothea Wierer ernst und zog davon. Doch dann verfehlte sie den dritten Schuss - und plötzlich hatte Preuß die große Chance, sich ganz vorne zu etablieren. Doch auch Preuß ließ eine Scheibe stehen, beide mussten in die Strafrunde, so dass plötzlich die Französin Julia Simon auf Rang eins in die letzten Laufkilometer ging.

Die läuferisch viel stärkere Öberg zog dann aber vorbei, dahinter machte das deutsche Trio Druck auf Simon, sicherte sich dann aber Ende die Ränge drei, vier und fünf.