Biathlon Doll und Voigt führen DSV-Team an - Preuß kehrt zurück Stand: 13.11.2023 12:43 Uhr

Das zwölfköpfige deutsche Team für die ersten Biathlon-Weltcups steht. Eine Ex-Weltmeisterin feiert ein Comeback, auch ein Top-Talent ist dabei.

Vanessa Voigt und Benedikt Doll führen in den ersten Biathlon-Weltcups der Saison das zwölfköpfige deutsche Team an. Der Deutsche Skiverband (DSV) gab am Montag (13.11.2023) die deutschen Starter für den Weltcup-Auftakt Ende November im schweidschen Östersund bekannt. Dabei kann sich die lange verletzte Franziska Preuß auf ein Comeback freuen.

Preuß nach langer Pause zurück

Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Preuß kehrt nach einem finalen Trainingswochenende im norwegischen Sjusoen durch einen Trainerentscheid ins Weltcupteam zurück. Die 29-Jährige hatte sich in der vergangenen Saison Ende Januar wegen gesundheitlicher Probleme komplett aus dem Weltcup zurückgezogen und auch auf die Heim-WM in Oberhof verzichtet. Bei ihrem Wettkampf-Comeback im September gewann sie bei den deutschen Meisterschaften gleich drei Titel. Am vergangenen Wochenende wurde die Ruhpoldingerin bei Testwettkämpfen im norwegischen Sjusjoen Sprint-22. und Verfolgungs-25.

Voigt und Hettich-Walz beste Deutsche in Sjusjoen

Beste Deutsche bei der traditionellen Saisoneröffnung der Norweger in Sjusjoen waren Vanesa Voigt als Verfolgungs-Sechste und Janina Hettich-Walz als Sprint-Zehnte. Die 27-jährige Hettich-Walz schnappte sich mit ihrem zehnten Platz das Weltcup-Ticket als " Beste der Qualifikation Sjusjoen ". Bereits vorqualifiziert waren neben der Weltcup-Zwölften des Vorjahres, Voigt, bereits Hanna Kebinger und Sophia Schneider.

Auch Top-Talent Grotian im Weltcup dabei

Neben Preuß wurde auch Selina Grotian per Trainerentscheid mit ins Team aufgenommen. Die 19-jährige Grotian kam in Sjusoen auf die Plätze 33 (Sprint) und 16 (Verfolgung). Als vierfache Junioren-Weltmeisterin zählt die Mittenwalderin als größtes deutsches Talent.

Doll: Bester Nicht-Norweger im Sjusjoen-Sprint

Bei den Männern hatten Benedikt Doll und Roman Rees als Gesamt-Weltcup-Vierter und –Neunter des Vorjahres die Weltcup-Tickets bereits sicher. Als Fünfter und damit bester Nicht-Norweger im Sprint unterstrich Doll seine Erwartungen auch in Sjusjoen, Rees wurde hier Elfter.

Zobel und Kühn stechen Fratzscher und Horn aus

Außerdem sicherten sich Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel und Johannes Kühn die Nominierung für das erste Weltcup-Trimester. Nawrath überzeugte als Verfolgungs-14., Strelow wurde in Sprint und Verfolgung 22. Zobel (Plätze 26 und 20) sowie Kühn (28/18) setzten sich gegen ihre teaminternen Konkurrenten Lukas Fratzscher (30/21), Simon Kaiser (27/24) und Philipp Horn (19/32) durch.

Saisonstart am 25. November mit Mixed-Staffeln

Der Weltcup der Biathleten beginnt am 25. November mit einer Single-Mixed- und einer Mixed-Staffel in Östersund. Im deutschen Team nicht mehr dabei ist Denise Herrmann-Wick. Die Einzel-Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin hatte nach der vergangenen Saison ihre Karriere beendet.