Biathlon-Weltcup in Nové Mesto Preuß bastelt am Gesamtsieg, Männer am Neustart Stand: 04.03.2025 12:18 Uhr

Von Donnerstag bis Sonntag starten die Biathleten beim Weltcup in Nové Mesto. Für Franziska Preuß geht es um den Gesamtweltcup, die Männer wollen an den Staffelerfolg bei der WM anknüpfen.

Es ist der erste Auftritt nach den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide: Von Donnerstag bis Sonntag gehen die Biathleten beim Weltcup im tschechischen Nové Mesto an den Start. Erst stehen die Sprints auf dem Programm, dann sind Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Co. bei den Verfolgungs- und Staffelrennen gefragt. Alle Rennen sehen Sie live in der Sportschau.

Gesamtsieg von Preuß als "Mannschaftsprojekt"

Preuß reist mit viel Selbstvertrauen nach Tschechien. Bei der WM hatte sie ihre grandiose Saison mit vier Medaillen gekrönt. Beim anstehenden Weltcup-Wochenende geht es nun vor allem um das Projekt Gesamtweltcup: "Der ist mir sehr wichtig, zu gewinnen" , sagte die 30-Jährige am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen: "Das wäre einer meiner größten Träume, wenn man so etwas gewinnen darf. Das ist eine sehr hohe Auszeichnung als Sportlerin, wenn man das schafft, von November bis März gute Leistungen zu bringen".

Auch für Sportdirektor Felix Bitterling hat der Gesamtsieg von Preuß hohe Priorität. Es gehe darum, "den Traum in Gelb fortzuschreiben" , so Bitterling. Mittlerweile sei der Gesamtweltcupsieg zum "Mannschaftsprojekt" geworden, alle im Team würden dabei helfen, Preuß zu unterstützen. Um sich den Traum zu erfüllen, muss Preuß aber erst mal den Kampf gegen die starke Französin Lou Jeanmonnot gewinnen, die in Nové Mesto wieder voll angreifen wird.

Puff und Fichtner sollen Weltcup-Erfahrung sammeln

Außerdem an den Start gehen bei den Frauen Selina Grotian, Sophia Schneider, Julia Tannheimer, Johanna Puff und Marlene Fichtner. Bei letzteren beiden gehe es darum, "Erfahrung auf der höchsten Wettkampfebene zu sammeln" , so Bitterling: " Und um das ein oder andere positive Resultat - gerade auch für das persönliche Gefühl" mitzunehmen.

Bei den Männern sind für den DSV Philipp Horn, Johannes Kühn, Philip Nawrath, Danilo Riethmüller, Justus Strelow und David Zobel am Start. Auch die deutschen Männer dürften mit etwas Rückenwind in die Rennen in Tschechien gehen. Immerhin hatten Nawrath, Horn, Riethmüller und Kühn überraschend Bronze in der Staffel gewonnen.

Hohe Temperaturen erwartet