Biathlon So sieht der neue Weltcup-Kalender aus Stand: 31.03.2023 12:25 Uhr

Der Weltcup-Kalender für die nächste Biathlon-Saison steht: Oberhof und Ruhpolding sind weiterhin dabei, Lenzerheide taucht erstmals im Programm auf.

Kaum ist die Biathlon-Saison beendet, dürfen sich die Fans schon auf den nächsten Winter freuen. Die Internationale Biathlon Union hat am Freitag den Wettkampf-Kalender für die kommenden drei Winter veröffentlicht. Die großen Highlights der nächsten Jahre sind die Weltmeisterschaften in Nove Mesto 2024 und Lenzerheide 2025 sowie die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026.

So läuft der nächste Winter

Am 25. November starten die Frauen und Männer mit Staffelrennen in Östersund in die neue Weltcup-Saison. Danach geht es über Hochfilzen nach Lenzerheide, wo zum ersten Mal Weltcup-Rennen ausgetragen werden. Grund für die Premiere im Kalender: Die Schweizer sind Austragungsort für die Biathlon-WM 2025.

Eine Unbekannte ist Lenzerheide im Biathlon aber trotzdem nicht, denn Anfang des Jahres richteten die Eidgenossen bereits die Biathlon-EM aus, bei der die Deutsche Selina Grotian sensationell Gold in der Verfolgung gewann. 2019/20 fand dort zudem die Jugend- und Junioren-WM statt.

Saisonhöhepunkt in Nove Mesto

Im Januar macht der Biathlon-Weltcup dann Halt in Deutschland. Vom 4. bis 7. Januar kehren die Athleten zurück an den Ort der diesjährigen WM, nach Oberhof. Von dort geht es direkt weiter nach Ruhpolding. Die Weltcups in Deutschland werden auch bis mindestens 2026 fester Bestandteil des Biathlon-Weltcups bleiben.

Der Höhepunkt des kommenden Winters wird die Weltmeisterschaft in Nove Mesto sein. In Tschechien kämpfen die Biathleten vom 7. bis 18. Februar in allen Disziplinen um Gold, Silber und Bronze.

Außergewöhnliches Finale

Anders als 2025 und 2026 wird die Biathlon-Saison nächsten Winter nicht in Oslo enden. Stattdessen reisen die Biathleten im März nach Nordamerika. Ein Weltcup-Stopp in Soldier Hollow (USA) und ein Wochenende in Canmore (Kanada) bilden das Saisonfinale. In den folgenden zwei Wintern ist keine Reise nach Nordamerika mehr geplant.

Große Überraschungen bleiben in der künftigen Planung der Internationalen Biathlon Union aus. Der französische Biathlon-Standort Le Grand Bornand fehlt zwar im kommenden Jahr im Programm, wird aber 2024/25 und 2025/26 wieder Teil des Weltcup-Kalenders sein. Ansonsten bleiben die klassischen Weltcup-Stopps der Biathleten wie Antholz, Nove Mesto, Hochfilzen sowie die deutschen Standorte erhalten und prägen auch in den kommenden Wintern den Wettkampf-Kalender.