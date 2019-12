Der 26-jährige Gesamtweltcupsieger hatte nach den 10 Kilometern im Ziel 19 Sekunden Vorsprung vor seinem älteren Bruder, und das trotz eines Fehlers beim Liegendschießen. Bö zeigte aber seine gewohnte Nervenstärke, als er das Stehendschießen neben seinem "Jäger" Martin Fourcade absolvierte und - anders als der Franzose - ohne Fehler blieb. Läuferisch ohnehion eine Klasse für sich, brachte Bö den ersten Saisonsieg souverän und ungefährdet unter Dach und Fach.

Bö jagt Bö: "Ich bin immer sauer"

"Es waren zwei Momente, die etwas kritisch waren. Mein Fehler im Liegendschießen, da war Martin direkt hinter mir. Und das Stehendschießen, wo wir zusammen am Schießstand waren" , resümierte der Norweger, der Anfang des Jahres an gleicher Stelle vierfacher Weltmeister geworden war, in der ARD . Sein Bruder Tarjei leistete sich ebenfalls einen Schießfehler. Das reichte knapp zu Rang zwei, 0,9 Sekunden vor dem starken und fehlerfreien Russen Matwei Jelissejew. "Wenn mein Bruder gewinnt, bin ich immer sauer", scherzte Tarjei Bö nach dem Rennen. "Letztes Jahr war er sehr stark, dieses Jahr bin ich besser und näher an ihm dran."

Kühn ärgert sich über Platz sechs

Johannes Kühn

Als bester Deutscher kam Johannes Kühn auf einen guten sechsten Rang. Lange war der 28-Jährige von WSV Reit im Winkl sogar auf Podestkurs, zeigte eine starke Laufform und erledigte auch das Liegendschießen ohne Fehler. Seine alte Schwäche im Stehendanschlag machte ihm aber auch in Östersund einen Strich durch die Rechnung: Zwei Schüsse gingen daneben, und Kühn fiel zurück. Nach einer großartigen Schlussrunde, in der er noch einmal alles aus sich herausholte, reichte es für Kühn am Ende immerhin noch zu einem Topo-Ten-Platz, nur 0,8 Sekunden hinter dem fünftplatzierten Franzosen Martin Fourcade, der sich ebenfalls zwei Schießfehler leistete.