Biathlon in Oslo Herrmann-Wick räumt zum Karriereende doppelt ab Stand: 18.03.2023 15:41 Uhr

Biathletin Denise Herrmann-Wick hat zum Abschluss ihrer Karriere den Sprint beim Weltcup-Finale in Oslo gewonnen. Damit sicherte sich die Weltmeisterin auch die kleine Kristallkugel.

Von Jonas Schlott

Besser hätte man die Geschichte kaum schreiben können: Am legendären Holmenkollen fuhr Herrmann-Wick am Samstag (18.03.2023) ihren dritten Weltcupsieg in dieser Saison ein. Erst vor wenigen Tagen hatte die 34-jährige Olympiasiegerin ihr Karriereende verkündet. Mit ihrem Erfolg in Oslo verteidigte sie auch ihre Führung in der Sprint-Gesamtwertung und sicherte sich die kleine Kristallkugel. Das war ihr bereits in der Saison 2019/20 gelungen.

Grundlage für ihren insgesamt elften Weltcupsieg in einem Einzel-Rennen war eine fehlerfreie Leistung am Schießstand. Auch in der Loipe zeigte sie sich gewohnt laufstark und sicherte sich mit der schnellsten Laufzeit in einem Herzschlagfinale den Sieg vor der ebenfalls fehlerfreien Schwedin Hanna Öberg (+3,5 Sekunden).

Schrecksekunde beim ersten Schießen

Nach der wetterbedingten Verschiebung am Vortag ging Herrmann-Wick bei dieses Mal besten äußeren Bedingungen mit der Startnummer 19 ins Rennen. Auch wenn die Strecke durch den stumpfen Schnee schwer zu laufen war, absolvierte sie eine gewohnt starke erste Runde und zeigte auch beim Schießen keine Nerven. Allerdings repetierte sich eine Patrone aus dem Gewehr, wodurch sie wertvolle Sekunden verlor.

Packendes Finale auf den letzten Metern

Die Sächsin legte die zweitschnellste Runde aller Konkurrentinnen hinterher und zeigte am Schießstand erneut ihre ganze Klasse: Die fünf Schieben stellte sie im Eiltempo von schwarz auf weiß. Wierer, ihre ärgste Konkurrentin im Kampf um die Sprint-Gesamtwertung hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Fehler geschossen, wodurch Herrmann-Wick die kleine Kristallkugel nicht mehr zu nehmen war.

Im Kampf um den Tagessieg wurde es aber noch einmal spannend. Denn auch Öberg hatte keine Fehler am Schießstand gezeigt und war auf der Strecke ähnlich schnell unterwegs. Herrmann-Wicks Vorsprung nach dem Schießen betrug sechs Sekunden, die sie, angefeuert vom norwegischen Publikum, auf den letzten Metern aber nach Hause lief.